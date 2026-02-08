同樣砸錢搞AI 為何Meta笑了、微軟卻讓投資人焦慮？

快訊

商業周刊／ 撰文者：王貞懿 編譯
Meta執行長祖克柏。美聯社
摘要

讓用戶多點擊兩下廣告，可能比發展強大的AI生產力工具更賺錢。Meta用「簡單模式」精準獲利，重新贏回華爾街的信心。

曾經，Meta因為「元宇宙」燒錢無度，被視為科技界的敗家子；如今，它卻成了AI變現的模範生。相較之下，最早佈局AI的微軟，卻在上周財報公布後顯得步履蹣跚。

這場動輒千億美元的AI軍備大賽，為何採用「簡單模式」的 Meta，跑贏了「複雜模型」的微軟？

暴力變現：當AI遇上廣告，點擊率就是現金流

其實，Meta贏在商業模式的簡潔。Meta高達98%的營收來自廣告，當AI優化了使用者內容推薦，流量與廣告費立刻入袋。

Meta財務長Susan Li透露，透過擴大廣告排名模型的運算資源後，Facebook的廣告點擊率提升了3.5%、Instagram上的轉換率也成長超過1%。

這種「投入算力、優化廣告效率、營收增加」的直接循環，讓股東看到了明確的投資報酬率。Meta去年第四季營收年增24%，主要原因就是線上廣告。公司更預估2026年第一季營收將年增30%，達到550億美元，這將是該公司自2021年疫情紅利消退以來的最快成長速度。

《華爾街日報》主責科技產業的專欄作家Dan Gallagher一針見血地指出：用AI讓人們點擊更多廣告，顯然比說服上班族為了「讓Copilot幫我做簡報」而每個月多掏出錢要容易得多。

反觀微軟，從雲端運算（Azure）、企業軟體（Office 365）到遊戲（Xbox），戰線拉得極長，試圖將AI塞進每個產品裡。但這種複雜的多線作戰，也為它帶來了資源分配的難題。

兩線作戰：微軟的資源分配困境

Meta幾乎所有晶片算力，都用來優化自家的廣告與短影音推送；微軟卻陷入了「兩線作戰」的窘境。

身為全球雲端巨頭，微軟不僅要供應內部研發，還必須滿足購買Azure雲端服務的企業客戶。微軟財務長Amy Hood坦言，如果將最新一批GPU晶片全數分配給Azure，成長表現會更好。但現實是，微軟必須在內外需求間做出取捨。

KeyBanc Capital軟體分析師Jackson Ader直言，Azure的成長正在放緩，而且指引顯示未來要達標會更困難。

相比之下，New Street Research分析師Dan Salmon在給客戶的報告中如此評論 Meta：「驚人的營收加速成長，輕鬆壓過了大規模投資的疑慮。」

祖克伯眼中的「原始時代」

Meta 2025年的財務表現，已經讓華爾街刮目相看，但祖克伯顯然不滿足於此。他在財報電話會議中直言：「我們世界級的推薦系統已經在應用程式和廣告業務中帶來顯著成長，但我認為現在的系統與即將實現的相比，仍顯得很原始。」

換句話說，他認為Meta的AI潛力才剛開始釋放。這解釋了Meta為何在2026年砸下1,150億至1,350億美元——這筆錢超過今年預估總營收的一半，遠超過去資本支出水準。

祖克伯預期「2026年將是AI大幅改變我們工作方式的一年」。Meta瞄準的不只是廣告，更是「個人化超級AI」的未來。

這場豪賭能否成功仍不得而知，但至少現在，華爾街願意相信：能先賺到錢的Meta，有資格談論更大的夢想。

參考資料：WSJ、BBC、Meta

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

《原文同樣砸錢搞AI，為何Meta笑了、微軟卻讓投資人焦慮？

Meta 微軟
