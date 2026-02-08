快訊

高市有望大勝！日本眾院選舉投票結束 出口民調顯示「執政聯盟拿下逾300席次」

「世紀血案」爭議愈演愈烈 李遠：再次踐踏台灣人藐視歷史

韓媒：韓股市值已超越台灣與德國 全球第八

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
韓媒報導，南韓股市的總市值已超越德國和台灣。歐新社
韓媒報導，南韓股市的總市值已超越德國和台灣。歐新社

韓媒報導，南韓股市的總市值已超越德國和台灣。根據南韓交易所（KRX）的最新資料，截至上周五（6日）收盤，當地KOSPI、KOSDAQ和KONEX三大指數的總市值達4,799.36兆韓元，當日台股市值為台幣103.62兆元，相當於4,798.68兆韓元，主因是台股今年來表現遠不如韓股，韓股市值也因而躍居全球第八大。

朝鮮日報英文版網站報導，世界交易所聯合會（WFE）的最新數據顯示，若以美元計算，2025年底全球89個股市交易所中，韓股總市值2.7556兆美元，排全球第13，那斯達克以37.5億美元居全球之冠，紐約證交所（NYSE）以31.4億美元居次，上海交易所以9.3兆美元市值排全球第三。至於台股排名第11，市值3兆美元，德股2.9兆美元，排名第12，韓股緊接在德股之後。

不過，今年來韓股表現持續領先，迅速拉開與其他先進市場的差距。KOSPI和KOSDAQ指數今年來分別累計大漲20.8%和16.8%，在主要國家指數表現分居全球第一和第三。而今年來南韓整體股市市值已躍增20.39%，德國DAX 30指數和台股漲幅則分別為0.94%和9.73%，因此如今都已被南韓股市超越。

根據美國投資研究機構GuruFocus，截至1月6日，德國股市市值為2.4兆歐元，相當於4,154.8兆韓元，因此韓股早已超越德股。 

台股 指數 南韓
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台股周線連六紅後轉收黑 三萬點成多空試金石 美股大漲定錨 台股安心

蛇年倒數 法人：封關指數和市值可望創紀錄

台股金蛇年封關 五大驚奇

台股測月線吸引螞蟻雄兵進場 聚焦0050、009816、00981A

相關新聞

韓媒：韓股市值已超越台灣與德國 全球第八

韓媒報導，南韓股市的總市值已超越德國和台灣。根據南韓交易所（KRX）的最新資料，截至上周五（6日）收盤，當地KOSPI、...

黃仁勳一席話 激勵輝達股漲7% 驅散 AI 支出疑慮

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳6日表示，科技業投入AI基礎設施的資本支出激增，既合理、適當而且還會持續下去，因為AI投...

道瓊飛越5萬點 川普：任期內會衝上10萬點 台積電ADR飆5.5%

輝達6日帶領半導體股強勁反彈，讓美國科技股擺脫市場憂心所引發的連三日的賣壓，還助升道瓊工業指數首度站上5萬點大關。美國總...

比特幣重登7萬美元

在逢低承接買盤與美元走貶，以及伊朗情勢引發的憂慮揮之不去帶動下，國際金價6日大漲近4%，不只收復稍早跌勢，也幾乎全部填平...

特斯拉擬在美設太陽能廠 朝馬斯克年產100GW電池目標邁進

特斯拉等不及確定執行長馬斯克100GW（百萬瓩）的太陽能雄心壯志是否真的可行，就已開始著手執行。

日國會改選自民黨若過半…市場判斷 日圓不排除繼續貶值

美股創新高的同時，全球貨幣走勢也廣受外界關注。在全球強勢貨幣之中，日圓近日走勢最受關注，尤其，日本國會今日改選，本國銀行...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。