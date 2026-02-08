韓媒：韓股市值已超越台灣與德國 全球第八

韓媒報導，南韓股市的總市值已超越德國和台灣。根據南韓交易所（KRX）的最新資料，截至上周五（6日）收盤，當地KOSPI、KOSDAQ和KONEX三大指數的總市值達4,799.36兆韓元，當日台股市值為台幣103.62兆元，相當於4,798.68兆韓元，主因是台股今年來表現遠不如韓股，韓股市值也因而躍居全球第八大。

朝鮮日報英文版網站報導，世界交易所聯合會（WFE）的最新數據顯示，若以美元計算，2025年底全球89個股市交易所中，韓股總市值2.7556兆美元，排全球第13，那斯達克以37.5億美元居全球之冠，紐約證交所（NYSE）以31.4億美元居次，上海交易所以9.3兆美元市值排全球第三。至於台股排名第11，市值3兆美元，德股2.9兆美元，排名第12，韓股緊接在德股之後。

不過，今年來韓股表現持續領先，迅速拉開與其他先進市場的差距。KOSPI和KOSDAQ指數今年來分別累計大漲20.8%和16.8%，在主要國家指數表現分居全球第一和第三。而今年來南韓整體股市市值已躍增20.39%，德國DAX 30指數和台股漲幅則分別為0.94%和9.73%，因此如今都已被南韓股市超越。

根據美國投資研究機構GuruFocus，截至1月6日，德國股市市值為2.4兆歐元，相當於4,154.8兆韓元，因此韓股早已超越德股。