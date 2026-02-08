「華盛頓郵報」裁員風暴擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任
「華盛頓郵報」今天表示，執行長兼發行人路易斯將立刻離職，就在幾天前，亞馬遜創辦人、億萬富翁貝佐斯（Jeff Bezos）擁有的這家歷史悠久報社大規模裁員，引發讀者不滿。
法新社報導，儘管美國各地報業普遍面臨嚴峻挑戰，路易斯（Will Lewis）在任兩年間試圖扭轉報社虧損，他的管理方式卻遭到訂閱者與員工的嚴厲批評。
「華盛頓郵報」（The Washington Post）宣布，由去年加入華郵的財務長多諾佛利歐（Jeff D'Onofrio）接替英籍的路易斯。多諾佛利歐曾任社群平台Tumblr執行長。
華郵一名記者在社群媒體上分享路易斯致員工的郵件。路易斯在信中表示，現在是他「功成身退的最好時機」。
華郵發表的聲明僅表示，多諾佛利歐將接替路易斯的職務，且「即刻生效」。
3日宣布的大規模裁員中，數百名華郵記者被解雇，包括大多數海外、地方及體育部門的員工。
華郵未公布裁員人數，但「紐約時報」（The New York Times）報導，800人的新聞團隊中已有約300人被裁。
華郵整個中東團隊均遭解雇，就連俄烏戰事持續之際，派駐基輔的烏克蘭記者也也同樣被裁。
據當地媒體報導，華郵的體育、圖像與地方新聞部門大幅縮編，每日Podacst節目Post Reports也已停播。
