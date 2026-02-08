道瓊飛越5萬點 川普：任期內會衝上10萬點 台積電ADR飆5.5%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
輝達6日帶領半導體股強勁反彈。路透
輝達6日帶領半導體股強勁反彈，讓美國科技股擺脫市場憂心所引發的連三日的賣壓，還助升道瓊工業指數首度站上5萬點大關。美國總統川普也發文慶祝道瓊指數達到新里程碑，並預測在他任期內會衝上10萬點。

美股三大指數6日強彈，道瓊工業指數大漲1,206.95點，漲幅2.5%，收在50,115.67點；標普500指數和那斯達克綜合指數各漲2%和2.2%。

費城半導體指數更狂漲5.7%。輝達執行長黃仁勳向CNBC表示，AI需求「高得驚人」，基礎設施建置將持續七到八年，目前AI支出水準很適當且能持之久遠。輝達聞訊飆漲7.8%，台積電（2330）ADR也狂漲5.5%。

Nationwide Financial首席市場策略師哈克特認為，上周所見的去槓桿賣壓，屬於「正常且健康的修正」。他說：「就目前而言，總體經濟與獲利環境依然樂觀，這顯示目前的狀況更像是部位調整和技術性修正，而非基本面出現裂痕。」

百達資產管理（Pictet Asset Management）策略師賽艾倫說：「AI生態系相對於大盤的拉回，在策略面顯得修正過度。因此，對投資人而言已具操作空間，逢低承接的買盤也開始湧現。」

輝達 AI 道瓊工業指數
