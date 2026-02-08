比特幣重登7萬美元
在逢低承接買盤與美元走貶，以及伊朗情勢引發的憂慮揮之不去帶動下，國際金價6日大漲近4%，不只收復稍早跌勢，也幾乎全部填平前市跌幅，全周以漲作收。有「數位黃金」之稱的比特幣也吹起反攻號角，重新站上7萬美元大關。
黃金現貨價格5日下跌3.7%後6日盤中一度再跌逾2%，但隨後由黑翻紅，終場勁揚3.9%至每英兩4,964.36美元，上周累計漲1.4%。白銀現貨價格6日收盤大漲9.8%至每英兩77.84美元，扭轉盤中一度重挫9.6%，失守每英兩65美元的頹勢。
Kitco Metals資深分析師懷克夫說：「金市浮現多頭交易員逢低承接買盤。」展望後市，懷克夫認為金價反彈缺乏動能，如果缺乏重大地緣政治事件，金價不太可能改寫新高。
另據彭博資訊報價，比特幣價格6日盤中一度勁揚逾13%，是近三年來最大漲幅，7日盤中一度再漲2%至7萬1,699.38美元，但隨後翻黑。以7日盤中水準計算，比特幣價格上周仍下跌逾一成。
Ericsenz資本公司投資長達米恩．羅（音譯）表示，比特幣價格從6萬美元反彈，顯示這個價位提供「強勁支撐」。不過，達米恩．羅強調投資人不應期待比特幣價格大幅回升，因為市場仍瀰漫謹慎氣氛。
