特斯拉擬在美設太陽能廠 朝馬斯克年產100GW電池目標邁進

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
特斯拉等不及確定執行長馬斯克100GW（百萬瓩）的太陽能雄心壯志是否真的可行，就已開始著手執行。 路透
特斯拉等不及確定執行長馬斯克100GW（百萬瓩）的太陽能雄心壯志是否真的可行，就已開始著手執行。

該公司正在評估美國多處地點，擬開始設廠生產太陽能電池，並展開相關的徵才行動，把數周前聽起來像是「射月計畫」的點子，付諸實際行動。

彭博資訊引述知情人士說法指出，特斯拉這項計畫的一大元素，是在紐約州水牛城廠擴大生產。這位因未獲授權所以匿名發言的人士透露，該廠產能上看10GW，相當於十座核電廠發電量。其中一位消息人士說，更長期展望，是在紐約州設第二座廠。

亞利桑納州和愛達荷州也是列入考量的地點。這項計畫由特斯拉副總裁艾格斯頓主導，他最近在LinkedIn貼文說，將為國內太陽能製造事業招兵買馬。

人工智慧（AI）用電需求難以滿足，促使馬斯克把太陽能視為優先要務，儘管先前推動的計畫挫敗，未能實現馬斯克抱負。太陽能電池是用於太陽能面板的薄型晶圓。

馬斯克最近接受podcast節目主持人暨Stripe共同創辦人柯林森訪問時表示，美國現行太陽能進口關稅「巨高」。

在5日播出的節目中，馬斯克說：「我們將製造太陽能。SpaceX和特斯拉都在積極建設中，朝每年生產100GW太陽能電池的目標努力。」

針對上述報導，馬斯克、特斯拉發言人、愛達荷州商務局觀光與行銷主管官員查斯都不予評論。紐約州經濟發展廳和亞利桑納州長辦公室也尚未做出回應。紐約州長辦公室一位發言人宣稱，未曾就此議題與特斯拉商議過。

馬斯克在上個月表示，目標是每年生產100GW太陽能電池，以驅動地表和太空的資料中心。若能達標，特斯拉將躍為全美最大太陽能製造商。目前的領導廠商First Solar預測，今年美國產能可達14GW。

馬斯克曾宣稱，特斯拉任務除擴充電動車產線外，「創造令人驚艷的太陽能屋頂」也是「宏圖第二章」的一環。

另據美媒引述知情人士報導，馬斯克旗下的SpaceX告訴投資者，將優先考慮登月，當前的目標是在2027年3月實現無人月球著陸，並在之後嘗試前往火星。

馬斯克 特斯拉 電池
特斯拉擬在美設太陽能廠 朝馬斯克年產100GW電池目標邁進

