日國會改選自民黨若過半…市場判斷 日圓不排除繼續貶值

美股創新高的同時，全球貨幣走勢也廣受外界關注。在全球強勢貨幣之中，日圓近日走勢最受關注，尤其，日本國會今日改選，本國銀行認為，若自民黨席次過半，不排除日圓進一步貶值；全球各類風險資產日前重摔，不過，在科技股與貴金屬強勢反彈帶動下，比特幣價格重新站上七萬美元大關。

國泰世華銀指出，未來三個月內日圓能否扭轉弱勢取決於兩個關鍵，一是市場對日本財政前景信心何時恢復，自民黨料將重獲國會過半席次，意味著高市政府的擴張性財政政策推行阻力降低，但市場對於財政前景隱憂仍存，若未來下調財政支出力道、減發長天期債券，有助改善匯價；二是美元利率動向，若聯準會新任主席五月上任後，市場對今年加大降息力道預期升溫，將有助日圓止貶回升。在上述情形明朗之前，日圓表現將落後於歐元等主要貨幣，但有鑒於日本官方的外匯干預風險，日圓大幅貶值空間有限。

台新銀行外匯分析師劉家瑜則分析，市場避險情緒高漲，但日圓避險角色卻失靈，關鍵在日本大選的不確定性和財政隱憂，選前日圓兌美元可能落在一五五至一百六十之間。

劉家瑜說，日本大選有三種可能情境，情境一是自民黨席次未過半（低於二三三席），日圓有望重返一百五十至一五五區間；二是自民黨席次單獨過半，日圓預計持續於一五五至一百六十整理；三是自民黨單獨取得超過或等於二六一席，不排除日圓有貶至一六五的風險。

在逢低承接買盤與美元走貶，以及伊朗情勢引發的憂慮揮之不去帶動下，國際金價六日大漲近百分之四，不只收復稍早跌勢，也幾乎全部填平前市跌幅，全周以漲作收。有「數位黃金」之稱的比特幣也吹起反攻號角，重新站上七萬美元大關。