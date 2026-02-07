與美簽貿易協議 阿根廷媒體：實際效益仍待觀察

快訊

中央社／ 記者黃韻如布宜諾斯艾利斯7日專電

阿根廷政府5日宣布與美國簽署貿易與投資協議，換取美方降低部分阿根廷商品關稅。阿根廷媒體指出，雖有評論認為此舉可提升出口，但協議並非全面自由貿易，阿根廷承諾事項多於美國，實際效益仍待觀察。

阿根廷商務紀事報（El Cronista）分析，這份被稱為「互惠貿易與投資協議」的文件，主要針對特定產品進出口數量與關稅調整，並要求阿根廷對多項政策做出承諾。

依協議內容，美國將取消或調降1675項阿根廷出口產品關稅，涵蓋礦產、藥品、部分農產品與航空零件等；阿根廷則承諾取消221項美國產品進口關稅，另有部分汽車零件與設備降至2%。

經濟學家梅柯尼亞（Melconia）指出，協議文件中多以「阿根廷承諾……」開頭，「美國承諾……」相對較少，凸顯條款對阿根廷制度與投資承諾要求較多。

號角報（Clarín）指出，協議還包括對能源、礦業、農業與科技等關鍵產業的投資安排，可透過美國進出口銀行（EXIM）及美國國際開發金融公司（DFC）提供相關支持。

阿根廷媒體「資訊網」（Infobae）報導，美國將批准進口10萬噸阿根廷牛肉，預估可為阿根廷帶來約8億美元（約新台幣252億元）收入。

此外，協議還涵蓋共享經濟安全與敏感技術安排。阿根廷承諾使用安全通訊供應商、限制從特定國家取得敏感核材料，並與美國合作管理關鍵礦產與技術資訊，對抗「操縱市場的經濟體」。

協議是否能落實，也取決於阿根廷後續制度調整進度。依協議內容，阿根廷須配合約10項國際條約，集中於智慧財產權與技術保護領域，包括衛星訊號、微生物樣本保存、工業設計、商標與植物新品種權等制度。

其中最具時效壓力的是阿根廷須在今年4月30日前批准專利合作條約（Patent Cooperation Treaty，PCT），加入跨國專利申請機制，藉此提高國際企業對阿根廷研發與科技投資的信心。

阿根廷國內媒體普遍認為，協議的實際影響仍待觀察，包括政策落實、產業調整能力以及配套制度改革的進度。

阿根廷 美國
