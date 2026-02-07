路透：台灣今年至今 已沒再進口俄羅斯輕油

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
圖為1月25日一艘被懷疑屬於俄羅斯影子船隊的油輪，被法國海軍巡邏艇攔截。路透
路透報導，倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據資料顯示，台灣今年至今，已未再進口任何俄羅斯輕油（石腦油）。

去年10月，芬蘭非營利組織「能源與清潔空氣研究中心」（CREA）與台灣環境權保障基金會等機構共同發表報告，指台灣在2025年上半年，是俄羅斯輕油的全球最大買家；而台灣進口俄國輕油的96%，是由台塑位於麥寮的煉油廠購入。

據了解，雖然西方國家在俄烏戰爭後制裁俄羅斯石油產品，但台塑因為履行既有的長期合約，仍繼續進口俄羅斯輕油。台塑已表示合約到期後，將不再續簽新約。另外，今年初台灣媒體曾引述經濟部長龔明鑫的說法，稱台塑購買俄產輕油的合約即將到期，且台塑已同意未來不再繼續採購。

路透指出，根據LSEG的數據，台灣去年自俄羅斯進口的輕油數量為270萬噸。

交易商對路透提供最新的消息以及LSEG的資料，都發現在西方制裁壓力下，因為主要買家縮減進口，俄羅斯的輕油出口，已增加採用「船對船（STS）轉運」或「港口儲存樞紐」的方式來進行。

歐盟於2023年2月全面禁止俄羅斯石油產品以來，大多數俄羅斯輕油被轉而賣到中東和亞洲，台灣和印度成為亞洲主要買家。不過因為近期美國的制裁，促使台、印兩國現在也雙雙退縮了。

路透說，由航運資訊看出，多艘載有合計約18萬噸輕油、來自美國港口的油輪，正在前往台灣麥寮港。

印度的情況類似。印度去年平均每月進口約20萬噸的俄羅斯輕油，但隨著印度買家表示只會接收未受制裁實體的貨物，採購量已幾乎減半。

LSEG的數據顯示，去年12月自俄羅斯波羅的海烏斯季盧加港裝載的三批貨當中，有兩批合計約10萬噸於2月初在印度卸貨，第三批2.3萬公噸的貨物仍在等待卸貨。

今年自俄羅斯港口出口至委內瑞拉的輕油也已降至零。美國總統川普去年12月下令，對所有進出委內瑞拉的受制裁油輪採取行動。

主要買家縮手後，越來越多交易商處理俄羅斯輕油運輸時，轉向埃及塞得港附近的「船對船（STS）轉運」，或是採取在新加坡、阿聯和馬來西亞等港口「儲存樞紐」方式。市場人士說，儲存在這些樞紐中的輕油可以進行調和，之後再轉售至亞洲與非洲市場。

路透報導，倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據資料顯示，台灣今年至今，已未再進口任何俄羅斯輕油（石腦油）。

