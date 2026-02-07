護國神山將再拿第一？外媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
台積電可能成為全球最大半導體雇主。路透
英特爾（Intel）向來是營收和員工人數最高半導體公司，但隨著該公司近幾年大舉裁員，全球最大半導體雇主的頭銜，如今可能被台積電搶走。

科技網站Tom's Hardware報導，由於2024和2025年大舉裁員，截至去年12月27日英特爾員工數已降至8萬5,100人。相較之下，截至2024年12月31日台積電有8萬3,825名全職員工。隨著台積電在拓展海外事業版圖與在台灣打造新產能之際積極徵才，該公司4月中旬公布的年報很可能顯示全職員工數從8萬3,825人大幅上升，超越英特爾成為半導體業最大雇主，是史上頭一遭。

儘管持續精簡人力，目前英特爾員工數仍高於超微（AMD）、輝達（Nvidia）與安謀（ARM）總和。截至2025年底超微約有3.1萬名全職員工，輝達截至2025年度（2025年1月26日止）雇用約3.6萬名全職人力，安謀截至2025年3月31日則約有8,330名全職員工。人工智慧（AI）和資料中心商機擴大推升半導體需求，已為這些業者帶來巨大助益，進而促使他們積極徵才。

值得注意的是，把英特爾拿來與半導體業其他公司比較其實不完全公平。英特爾是僅存少數整合元件製造商（IDM）之一，也是唯一仍以自家先進製程技術生產晶片的IDM。相較之下，台積電是全球最大晶圓代工製造商，晶圓廠和封裝設施數量必定高於英特爾，員工人數凸顯該公司製造事業規模。

半導體 台積電 雇主 英特爾 人力
