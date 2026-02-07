快訊

NVIDIA股價躍漲逾7% 黃仁勳「這番話」驅散AI支出疑慮

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
輝達執行長黃仁勳6日表示，科技業投入AI基礎設施的資本支出激增，既合理、適當而且還會持續下去。路透
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳6日表示，科技業投入AI基礎設施的資本支出激增，既合理、適當而且還會持續下去，因為AI投資會讓這些科技巨頭的現金流開始漲潮。

黃仁勳6日接受CNBC節目訪問時預期，這波AI基礎設施布建將延續七到八年，需求「高得令人不可思議」。他說：「AI已變得實用，而且功能卓著，採用率高得不可思議。」

受此激勵，輝達股價6日收盤躍漲7.9%。

輝達大客戶亞馬遜、Google、Meta和微軟過去兩周來發布財報，並表示打算大幅提高AI基建支出。這些超大規模雲端服務業者今年合計的資本支出可能達到6,600億美元，其中大多將用來購買輝達AI晶片。支出金額如此驚人，讓投資人不安，以致這四檔科技股近日市值合計蒸發將近1兆美元。

黃仁勳則表示，他不擔心科技業者的算力增加過多，因為當前這股AI基建投資，不會像昔日網際網路第一波投資潮那般，留下大量閒置基礎設施。

他說，這波「人類史上最大的基礎設備布建潮」是受極高的算力需求驅動，讓AI公司及超大規模業者用來賺更多錢。他預期，這波AI基建投資熱潮可望持久，「因為這些公司的現金流將開始升高」。

黃仁勳指出，Anthropic和OpenAI都「賺很多錢」，「如果他們獲得的算力加倍，營收將增至四倍。」

他表示，輝達以前賣出的繪圖處理器（GPU），包括推出六年的舊款晶片如A100，至今還被租用，反映AI算力需求持續不輟。

黃仁勳說：「只要人們持續投資AI，AI公司就能從中獲利，一直倍增、倍增、倍增再倍增。」

