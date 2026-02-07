傳SpaceX延後火星計畫 轉向聚焦2027登月任務

美國「華爾街日報」今天引述消息人士披露，馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）告訴投資人，該公司將優先專注於登月任務，火星計畫將會推遲。

報導指出，SpaceX重心將轉向2027年3月進行一次無人登月任務。

在此消息傳出前，SpaceX才剛同意併購人工智慧（AI）公司xAI。在這筆交易中，SpaceX估值達1兆美元，xAI估值則為2500億美元。

SpaceX目前尚未回應路透社的置評請求。

馬斯克去年曾表示，他的目標是在2026年底前執行不載人火星任務。

SpaceX目前正致力開發新一代「星艦」（Starship）火箭。這款由不鏽鋼打造的巨型航太載具是為了實現完全重複使用，並執行包括飛往月球與火星在內的多項任務。

美國目前在重返月球的競賽中面臨來自中國的激烈競爭。自從1972年美國阿波羅（Apollo）計畫完成最後一次載人登月任務後，迄今沒有人類再度踏上月球土地。