快訊

電影「世紀血案」道歉了！開拍未通知林義雄遭撻伐 劇組聲明還原始末

知名製作人劉淞山返台猝逝！身分曝光「是曹蘭舅舅」

傳SpaceX延後火星計畫 轉向聚焦2027登月任務

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
外媒引述消息人士披露，馬斯克旗下的太空探索科技公司告訴投資人，該公司將優先專注於登月任務，火星計畫將會推遲。圖／美聯社
外媒引述消息人士披露，馬斯克旗下的太空探索科技公司告訴投資人，該公司將優先專注於登月任務，火星計畫將會推遲。圖／美聯社

美國「華爾街日報」今天引述消息人士披露，馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）告訴投資人，該公司將優先專注於登月任務，火星計畫將會推遲。

報導指出，SpaceX重心將轉向2027年3月進行一次無人登月任務。

在此消息傳出前，SpaceX才剛同意併購人工智慧（AI）公司xAI。在這筆交易中，SpaceX估值達1兆美元，xAI估值則為2500億美元。

SpaceX目前尚未回應路透社的置評請求。

馬斯克去年曾表示，他的目標是在2026年底前執行不載人火星任務。

SpaceX目前正致力開發新一代「星艦」（Starship）火箭。這款由不鏽鋼打造的巨型航太載具是為了實現完全重複使用，並執行包括飛往月球與火星在內的多項任務。

美國目前在重返月球的競賽中面臨來自中國的激烈競爭。自從1972年美國阿波羅（Apollo）計畫完成最後一次載人登月任務後，迄今沒有人類再度踏上月球土地。

SpaceX 馬斯克 火星 太空
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

特斯拉副總裁：中AI訓練中心投用 算力滿足目前需求

專家：地球的黃金只是冰山一角 馬斯克可能在宇宙找到更多

身家破26兆 馬斯克深夜發文嘆「錢買不到幸福」：太有道理了

星鏈要做手機？網友轉發路透報導 馬斯克否認回嗆「謊話連篇」

相關新聞

與美國定臨時貿易協議框架 印度稱「打開30兆美元市場」

印度與美國今天公布臨時貿易協議框架，印度將取消或降低美國工業、農業產品關稅，美國則將對等關稅降到18%，並取消部分產品關...

科技股強彈！道瓊狂飆1206點首登5萬點大關、台積電ADR漲逾5%

美股週五（2月6日）收盤強勁上揚，道瓊工業指數創下歷史性新高，首度站上50,000點大關，標普500與那斯達克指數也全面走高，科技與半導體類股重拾買盤動能。

諾和諾德要告仿製減重藥

諾和諾德剛在美國推出口服版「Wegovy」減重藥，不料遠距醫療公司Hims & Hers Health的仿製版減重藥就在...

沙國銷亞洲原油 連四月降價

全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯5日調降銷往亞洲的主力石油產品價格，至五年多低點，是連續第四個月調降，進一步證明全球石油供...

加國攻電動車 找陸當夥伴

加拿大總理卡尼宣布一項電動車新戰略，包括重啟購車補貼，並表示將與中國合作推動加拿大本土生產和出口電動車，試圖擺脫對美國的...

亞馬遜砸2,000億美元攻AI 今年資本支出比華爾街預期高出33%

電商與雲端巨擘亞馬遜（Amazon）上季營收略優於市場預期，但未令投資人驚豔，本季獲利展望也令人失望。值得注意的是，亞馬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。