科技股強彈！道瓊狂飆1206點首登5萬點大關、台積電ADR漲逾5%

聯合新聞網／ 綜合報導
美股6日收盤強勁上揚，道瓊工業指數首度站上50,000點大關。 路透社
美股6日收盤強勁上揚，道瓊工業指數首度站上50,000點大關。 路透社

美股週五（2月6日）收盤強勁上揚，道瓊工業指數創下歷史性新高，首度站上50,000點大關，標普500與那斯達克指數也全面走高，科技與半導體類股重拾買盤動能。

主要指數收盤：

道瓊工業平均指數收50,115.67點，大漲1,206.95點（2.47%），創下歷史新高。

標普500指數同步收高，上漲約1.97%。

那斯達克綜合指數上漲約2.18%。

費城半導體指數同樣反彈，多頭買盤回流科技與晶片族群。

科技與AI股表現亮眼：

台積電ADR（TSM）週五強勢上漲18.28美元（5.53%），收349.01美元，反映出資金回流半導體板塊。

科技與AI重點股表現活躍，其中Nvidia股價大幅收高，帶動相關類股齊揚。

指數 半導體 標普 台積電 美股
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

相關新聞

亞馬遜砸2,000億美元攻AI 今年資本支出比華爾街預期高出33%

電商與雲端巨擘亞馬遜（Amazon）上季營收略優於市場預期，但未令投資人驚豔，本季獲利展望也令人失望。值得注意的是，亞馬...

美股早盤／四大指數齊揚！道瓊大漲逾700點、台積ADR勁揚逾5% 比特幣回穩

美股連三日下跌後，6日早盤四大指數齊揚，可望以正面表現為動盪的一周作結。此前投資人對科技股失望，並擔憂加密貨幣市場崩跌。

科技股強彈！道瓊狂飆1206點首登5萬點大關、台積電ADR漲逾5%

美股週五（2月6日）收盤強勁上揚，道瓊工業指數創下歷史性新高，首度站上50,000點大關，標普500與那斯達克指數也全面走高，科技與半導體類股重拾買盤動能。

比特幣跌至6萬美元後回彈 分析師憂漲勢曇花一現

比特幣5日遭「血洗」後，6日盤中震盪走揚，先跌破61,000美元，又收復66,000美元關卡，但仍比去年10月高點回落超...

專家：地球的黃金只是冰山一角 馬斯克可能在宇宙找到更多

知名華爾街策略師、Fundstrat全球投顧共同創辦人湯姆．李（Tom Lee）在播客節目上，描繪黃金可能面臨的瘋狂黑天...

美勞動市場瀕臨「斷裂點」 引爆Fed恢復降息預期

美國近日多個機構公布的就業數據相當疲軟，包括企業今年元月裁員人數達到2009年來同月新高，企業求才人數減少，及申領失業給...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。