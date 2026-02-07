科技股強彈！道瓊狂飆1206點首登5萬點大關、台積電ADR漲逾5%
美股週五（2月6日）收盤強勁上揚，道瓊工業指數創下歷史性新高，首度站上50,000點大關，標普500與那斯達克指數也全面走高，科技與半導體類股重拾買盤動能。
主要指數收盤：
道瓊工業平均指數收50,115.67點，大漲1,206.95點（2.47%），創下歷史新高。
標普500指數同步收高，上漲約1.97%。
那斯達克綜合指數上漲約2.18%。
費城半導體指數同樣反彈，多頭買盤回流科技與晶片族群。
科技與AI股表現亮眼：
台積電ADR（TSM）週五強勢上漲18.28美元（5.53%），收349.01美元，反映出資金回流半導體板塊。
科技與AI重點股表現活躍，其中Nvidia股價大幅收高，帶動相關類股齊揚。
