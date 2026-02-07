美四大雲端巨擘 重金搶市

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者秦鈺翔／台北外電
美國四大雲端巨頭今年資本支出上看6,500億美元，年增六成，創美企史上最大投資潮。 圖為亞馬遜設在維吉尼亞州的資料中心。歐新社
美國四大雲端巨頭今年資本支出上看6,500億美元，年增六成，創美企史上最大投資潮。 圖為亞馬遜設在維吉尼亞州的資料中心。歐新社

Google母公司Alphabet、亞馬遜、Meta及微軟等美國四大雲端服務供應商（CSP）計劃今年豪擲約6,500億美元資本支出，比去年增加60%，締造美國企業史上最大規模的投資潮。多數資金將投入建設資料中心，以及人工智慧（AI）晶片、伺服器、網路線纜及備用電力系統等，凸顯科技巨擘不惜重金也要搶AI主導權。

四大CSP大幅提高資本支出，昨（6）日激勵鴻海、廣達、緯創、緯穎等「老AI」股價皆有撐，台光電、金像電、奇鋐等相關零組件廠也有望進補。

Alphabet預計2026年資本支出介於1,750億-1,850億美元之間，幾乎比去年倍增；亞馬遜也預估將達2,000億美元；Meta已上調今年資本支出額至1620億-1690億美元，AI相關支出占了約八成。

微軟截至去年12月底的年度第2季（上季）資本支出年比大增66%，分析師預測微軟截至今年6月的全年度支出，將接近1,050億美元。

單以金額衡量，美國四大CSP今年約6,500億美元的資本支出，已超過中型國家以色列一整年的國內生產毛額（GDP），比去年增加約60%，更較前年暴增165%，意味著科技業者正加速在世界各地布建資料中心。DA Davidson分析師陸里亞（Gil Luria）直言，這些公司把AI運算能力競賽視為下一個典型的「贏者通吃」市場，沒人願意先退場。

美四大雲端巨擘 重金搶市

