亞馬遜砸2,000億美元攻AI 今年資本支出比華爾街預期高出33%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
電商與雲端巨擘亞馬遜（Amazon）上季營收略優於市場預期，但未令投資人驚豔，本季獲利展望也令人失望。路透
電商與雲端巨擘亞馬遜（Amazon）上季營收略優於市場預期，但未令投資人驚豔，本季獲利展望也令人失望。路透

電商與雲端巨擘亞馬遜（Amazon）上季營收略優於市場預期，但未令投資人驚豔，本季獲利展望也令人失望。值得注意的是，亞馬遜同時調高今年資本支出至2,000億美元，比華爾街預期高出33%，引發龐大人工智慧（AI）支出將拖累獲利的憂慮，拖累股價6日在美股早盤大跌逾7%。

亞馬遜表示，今年投入資料中心、衛星及其他大型計畫的支出額，將達2,000億美元，繼續砸重金爭搶AI霸主地位，但遠超乎市場預期的1,500億美元。亞馬遜去年的固定資產和設備支出約為1,300億美元。

科技巨頭每季資本支出
科技巨頭每季資本支出

亞馬遜執行長傑西（Andy Jassy）表示，「基於市場對我們現有產品和服務的強勁需求，以及AI、晶片、機器人和低軌衛星等開創機遇，我們預期亞馬遜2026年將投入約2,000億美元的資本支出，預期長期投資回報將十分可觀」。

傑西說，「多數」資金將投入AWS雲端部門，用於AI工作負載，「我認為這是極罕見的機遇，能夠永久改變AWS與整體亞馬遜的規模」，「我們正積極投資成為領導者」。他指出，非AI工作負載的成長速度快於原先預期，AI需求同樣維持高檔，正盡快變現新增產能。

財報顯示，亞馬遜去年第4季營收年增14%至2,133.9億美元，高於市場預期，AWS營收年增24%至355.8億美元，為13季以來最快成長，也優於分析師預估。廣告營收年增23%至213億美元，持續提供穩定且高毛利的現金流。

但亞馬遜上季淨利年增0.5%至211.9億美元，經調整後每股盈餘為1.95美元，略低於分析師預估，且AWS營收成長率也低於微軟Azure和Google雲端等對手。

展望本季，亞馬遜預估營收將介於1,735億-1,785億美元，年增11%-15%，約略符合市場預期，但營業利益估將介於165億-215億美元，卻低於市場預期。

分析師指出，市場的負面反應主要來自亞馬遜的資本支出成長速度，明顯快於AWS營收成長，擔心亞馬遜能否如預期回收這些支出。

傑西則表示，亞馬遜AI運算能力一上線客戶就搶光，正把更多數據搬往雲端，「我們擁有許多成長、龐大需求」。

亞馬遜 營收 市場
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

每天操作才認真？傳奇交易大師血淚教訓：把炒股當打卡上班…注定賠錢

美科技業狂砸重金！四大巨擘6500億美元拚主導權 AI泡沫疑慮再起

亞馬遜公布財報後 雖盤後股價重挫 但有助鴻海、緯穎等供應鏈後市

亞馬遜豪擲2,000億美元拚AI建設 遠超預期 股價重摔10%

相關新聞

美勞動市場瀕臨「斷裂點」 引爆Fed恢復降息預期

美國近日多個機構公布的就業數據相當疲軟，包括企業今年元月裁員人數達到2009年來同月新高，企業求才人數減少，及申領失業給...

美股早盤／四大指數齊揚！道瓊大漲逾700點、台積ADR勁揚逾5% 比特幣回穩

美股連三日下跌後，6日早盤四大指數齊揚，可望以正面表現為動盪的一周作結。此前投資人對科技股失望，並擔憂加密貨幣市場崩跌。

亞馬遜砸2,000億美元攻AI 今年資本支出比華爾街預期高出33%

電商與雲端巨擘亞馬遜（Amazon）上季營收略優於市場預期，但未令投資人驚豔，本季獲利展望也令人失望。值得注意的是，亞馬...

美四大雲端巨擘 重金搶市

Google母公司Alphabet、亞馬遜、Meta及微軟等美國四大雲端服務供應商（CSP）計劃今年豪擲約6,500億美...

美伊風雲急…彭博推演七情境 預測三種情況下油價才會飆漲

在美伊將在阿曼舉行會談前夕，美國虛擬伊朗大使館發布安全警報，呼籲美國公民「即刻離開伊朗」。白宮表示首選是以外交解決伊朗問...

比特幣重返65000美元 步向2022年底來最大單周跌幅

隨著全球科技股重挫走勢出現緩和跡象，比特幣價格今天重返65000美元上方

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。