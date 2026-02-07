日眾院改選…川普力挺高市 投資人搶布局「高市交易」

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國總統川普（右）與日本首相高市早苗（左）2025年10月28日在橫須賀的美國海軍基地登上「華盛頓號」航艦。（路透）
美國總統川普（右）與日本首相高市早苗（左）2025年10月28日在橫須賀的美國海軍基地登上「華盛頓號」航艦。（路透）

日本將於8日改選眾議院，美國總統川普5日公開表態「全面支持」首相高市早苗，並證實高市將在3月訪問白宮，為現任美國總統極罕見公開表態支持日本特定候選人。民調顯示高市領導的執政聯盟有望拿下逾六成席次，出現對日本匯債最有利結果，投資人也開始布局「高市交易」將回歸。

川普寫道，日本將於8日舉行「對未來極為關鍵的立法選舉」，高市已證明自己是「強而有力且睿智的領導人」，並稱期待3月19日在白宮接待她來訪。

川普在Truth Social發文表示，「日本將在2026年2月8日周日舉行一場重要的國會選舉，這場選舉結果對日本未來非常重要，高市早苗首相已證明她是強大、有力且睿智的領袖，我期待在3月19日接待高市首相」。

雖然川普作風與歷任美國總統不同，但一國領袖在另一國大選前公開支持該國特定政治人物，極為罕見，可能牽動日本選民意向。

日經新聞在川普發文前做的民調顯示，高市領導的自民黨與日本維新會執政聯盟，有望在465席的眾院拿下超過300席，自民黨就可望獲得261席，給予高市推行政策更多後盾。

分析師認為，執政聯盟大獲全勝，可能是日本匯債市最佳情境，因為高市的支出立場比在野陣營還略顯保守，她不必與主張推動擴大減稅與支出的在野黨協商妥協，但基於高市仍要加碼開支，日本超長債賣壓可能還會維持一陣子。她也擁有更多空間能回應市場壓力。

日本 川普
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／川普批准公開UFO機密 國會議員將調查「外星人」證據

川普選舉陰謀論影片…歐巴馬夫婦被P圖成猴子 民主黨氣炸：令人作嘔

川普支持高市早苗 北京：不評論日本內政

「她不會讓日本人民失望」 川普高調挺高市 喊話3.19白宮見

相關新聞

亞馬遜砸2,000億美元攻AI 今年資本支出比華爾街預期高出33%

電商與雲端巨擘亞馬遜（Amazon）上季營收略優於市場預期，但未令投資人驚豔，本季獲利展望也令人失望。值得注意的是，亞馬...

美股早盤／四大指數齊揚！道瓊大漲逾700點、台積ADR勁揚逾5% 比特幣回穩

美股連三日下跌後，6日早盤四大指數齊揚，可望以正面表現為動盪的一周作結。此前投資人對科技股失望，並擔憂加密貨幣市場崩跌。

比特幣跌至6萬美元後回彈 分析師憂漲勢曇花一現

比特幣5日遭「血洗」後，6日盤中震盪走揚，先跌破61,000美元，又收復66,000美元關卡，但仍比去年10月高點回落超...

專家：地球的黃金只是冰山一角 馬斯克可能在宇宙找到更多

知名華爾街策略師、Fundstrat全球投顧共同創辦人湯姆．李（Tom Lee）在播客節目上，描繪黃金可能面臨的瘋狂黑天...

美勞動市場瀕臨「斷裂點」 引爆Fed恢復降息預期

美國近日多個機構公布的就業數據相當疲軟，包括企業今年元月裁員人數達到2009年來同月新高，企業求才人數減少，及申領失業給...

諾和諾德要告仿製減重藥

諾和諾德剛在美國推出口服版「Wegovy」減重藥，不料遠距醫療公司Hims & Hers Health的仿製版減重藥就在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。