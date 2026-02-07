比特幣回彈 專家示警：當心熊出沒

比特幣昨（6）日跌破61,000美元又回升，但已較去年10月高點價位腰斬，專家認為，這象徵川普上任帶動的「川普交易」政治紅利漲勢消化殆盡，若跌勢未止，恐迎來四年一度的熊市。

面對後市，投資人應留意政策推動進展和機構進場意願，現貨ETF資金進出也會是重要觀察指標。

台灣加密貨幣交易所HOYA BIT創辦人彭云嫻指出，比特幣已回測200周均線，根據歷史數據，58,000美元是牛市與熊市分水嶺。

另一方面，恐慌貪婪指數目前已墜入「極度恐懼」區間，短線波動風險仍高，比特幣通常是投資人作為風險市場首波停損資產，會領先科技股下跌，建議投資人應在那斯達克100波動率指數（VXN指數）回落至常態區間前，保持現金水位，避免進行高槓桿操作。

彭云嫻強調，加密貨幣市場存在大量高槓桿合約，當幣價跌破關鍵支撐點位時，會觸發系統自動強制平倉，造成連鎖反應：賣壓引發價格下跌，價格下跌又觸發更多合約爆倉，進而造成幣價短期內失控下跌。

當連鎖清算結束後，市場通常會進入新的震盪區間，價格主導權會從槓桿合約等衍生性商品回歸現貨資金，建議投資人分散進場成本，保留資金彈性。

幣修學分共同創辦人周律辰認為，從歷史周期看，目前比特幣跌勢並沒有打破四年一次下跌循環，從周線看，這一波下跌在技術線上已跌得差不多，現在反而應該先減少空單部位。