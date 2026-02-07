加國攻電動車 找陸當夥伴

加拿大總理卡尼宣布一項電動車新戰略，包括重啟購車補貼，並表示將與中國合作推動加拿大本土生產和出口電動車，試圖擺脫對美國的依賴。

新華社報導，根據加拿大總理府發布的聲明，加拿大將充分利用現有和新增的貿易協定，包括近期與中國達成的電動車合作協議，以促進該領域的大規模投資，實現加拿大汽車出口市場多元化，並將加拿大打造成為全球電動車領域的領導者之一。

界面新聞分析，加拿大以配額制對中國製造的電動汽車開放市場，短期內有利上海廠生產的特斯拉及在加拿大有銷售據點的吉利極星品牌。同時，也為中國自主汽車品牌進入該國市場創造有利條件。

路透報導，卡尼表示，他的政府將取消全國電動車銷售強制令，同時增加對電動車購買和充電的激勵措施。

報導稱，卡尼表示，加拿大將提供23億加元，即折合約16.8億美元的資金，用於為個人和企業購買或租賃電動車提供最高5,000加元的補貼，同時還將撥款15億加元用於電動車充電設施建設。此外，加拿大也將向其汽車製造業提供高達31億加元的資金，以協助其完成向電動車轉型這項成本高昂的過程。