加國攻電動車 找陸當夥伴

經濟日報／ 記者黃國樑／綜合報導

加拿大總理卡尼宣布一項電動車新戰略，包括重啟購車補貼，並表示將與中國合作推動加拿大本土生產和出口電動車，試圖擺脫對美國的依賴。

新華社報導，根據加拿大總理府發布的聲明，加拿大將充分利用現有和新增的貿易協定，包括近期與中國達成的電動車合作協議，以促進該領域的大規模投資，實現加拿大汽車出口市場多元化，並將加拿大打造成為全球電動車領域的領導者之一。

界面新聞分析，加拿大以配額制對中國製造的電動汽車開放市場，短期內有利上海廠生產的特斯拉及在加拿大有銷售據點的吉利極星品牌。同時，也為中國自主汽車品牌進入該國市場創造有利條件。

路透報導，卡尼表示，他的政府將取消全國電動車銷售強制令，同時增加對電動車購買和充電的激勵措施。

報導稱，卡尼表示，加拿大將提供23億加元，即折合約16.8億美元的資金，用於為個人和企業購買或租賃電動車提供最高5,000加元的補貼，同時還將撥款15億加元用於電動車充電設施建設。此外，加拿大也將向其汽車製造業提供高達31億加元的資金，以協助其完成向電動車轉型這項成本高昂的過程。

電動汽車 加拿大 總理
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

加拿大重啟電動車購車補貼 卡尼稱將與中國合作推動本土生產

川普一周內兩度對加拿大揮關稅大棒 總理卡尼仍為聯準會主席人選點讚

路透社：卡尼訪中後 中國下單65萬公噸加拿大芥花籽

加拿大總理卡尼：世界變了 華盛頓也變了

相關新聞

美勞動市場瀕臨「斷裂點」 引爆Fed恢復降息預期

美國近日多個機構公布的就業數據相當疲軟，包括企業今年元月裁員人數達到2009年來同月新高，企業求才人數減少，及申領失業給...

美股早盤／四大指數齊揚！道瓊大漲逾700點、台積ADR勁揚逾5% 比特幣回穩

美股連三日下跌後，6日早盤四大指數齊揚，可望以正面表現為動盪的一周作結。此前投資人對科技股失望，並擔憂加密貨幣市場崩跌。

美伊風雲急…彭博推演七情境 預測三種情況下油價才會飆漲

在美伊將在阿曼舉行會談前夕，美國虛擬伊朗大使館發布安全警報，呼籲美國公民「即刻離開伊朗」。白宮表示首選是以外交解決伊朗問...

比特幣重返65000美元 步向2022年底來最大單周跌幅

隨著全球科技股重挫走勢出現緩和跡象，比特幣價格今天重返65000美元上方

專家：地球的黃金只是冰山一角 馬斯克可能在宇宙找到更多

知名華爾街策略師、Fundstrat全球投顧共同創辦人湯姆．李（Tom Lee）在播客節目上，描繪黃金可能面臨的瘋狂黑天...

諾和諾德要告仿製減重藥

諾和諾德剛在美國推出口服版「Wegovy」減重藥，不料遠距醫療公司Hims & Hers Health的仿製版減重藥就在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。