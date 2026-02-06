專家：地球的黃金只是冰山一角 馬斯克可能在宇宙找到更多

快訊

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
知名華爾街策略師湯姆．李說，若馬斯克在太空找到黃金，黃金將面臨黑天鵝風險。美聯社
知名華爾街策略師湯姆．李說，若馬斯克在太空找到黃金，黃金將面臨黑天鵝風險。美聯社

知名華爾街策略師、Fundstrat全球投顧共同創辦人湯姆．李（Tom Lee）在播客節目上，描繪黃金可能面臨的瘋狂黑天鵝場景，那就是若美國億萬富豪馬斯克能在太空中找到黃金，他將取代聯準會（Fed），成為影響力首屈一指的全球央行。

李說，黃金不只具備「林迪效應」（Lindy Effect，指一項事物存在愈久，預期存續時間就愈長），也具備了「人口結構題材」。

李說，Fundstrat進行許多人口結構調查，發現每隔一個世代的人口，會偏好黃金，「孩子不會買父母喜歡的事物」，「但他們會買進祖父母所喜歡的」，例如，嬰兒潮世代熱愛黃金，後續的X世代則偏好避險基金與另類投資。

他也舉例，露營車（RV）大概每50年風行一次，在2020年新冠疫情時期RV銷售攀峰，前一次相關市場如此熱絡，可回溯到1950年代情境喜劇「我愛露西」熱播時。

李表示，地表上黃金的市值相當於美股，約介於29兆至34兆美元，美股科技七雄的市值合計約21兆美元，但「順帶一提，所有黃金可以塞進一座游泳池」，這番景象使他光想就手心冒汗、垂涎不已。

他也說，目前人類難以企及地球上的多數黃金，「地底黃金數量達地表上的100萬倍」，如果金價太高，會掀起廣泛誘因，例如科技七雄也跨足黃金開採事業，「畢竟黃金比什麼都還值錢」。

他也說，地球的黃金來自隕石撞擊，意味著太空探索業者可在太空中找到更多黃金，例如「SpaceX在執行火星任務時，可能碰上黃金小行星。然後馬斯克...若他擁有了所有黃金，將會成為新的央行。」

他也說，黃金面臨的另一項黑天鵝風險，就是人類終於發明出煉金術。

李表示，根據Fundstrat的研究，黃金可能已經「見頂」。Fundstrat回顧了100年來黃金相對股市市值的比率，發現這個比率通常升至150%時就會回落。李指出，黃金在1月30日單日下跌9%，Fundstrat回溯歷史發現，過去只有另外三次出現單日跌幅逾9%的情況，而那三次全都意味著高點浮現。

他說：「我話也不敢說太滿，但如果歷史可供參考，那它大概已經見頂。」

著有「大賣空：祕密布局，等待時機」一書的麥可．路易士，也在同場播客座談表示，他先前已買入黃金，是聽從來自紐奧良老撲克牌友的建議，「當我持有黃金，我其實是在做多恐懼。這是一筆世界末日交易」。

路易士表示，儘管他一向主張被動式指數投資，但在與牌友的對話後，他累積了大量黃金部位。這位朋友後來成了基金經理人，兩人多年失聯，直到他在為大賣空一書進行採訪時才重新聯繫。路易士回憶，他當時看到朋友收藏的一批古羅馬硬幣。

他說：「他給我看羅馬皇帝如何隨時間推移貶低貨幣價值，裡面的白銀含量愈來愈少、愈來愈少。接著他長篇大論說為什麼應該買黃金。那真的很有說服力。我平常不做那種事，我不買黃金，那太瘋狂了，真的很瘋。但這念頭揮之不去。」

最後，路易士說，三年前他「買進一大堆黃金」，「然後它就一路漲漲漲」。他說，他其實感到很內疚，因為沒有建議任何人照做，但他後來決定把這筆錢再投回朋友的基金。

他說：「他在這方面做的事比我聰明多了，選擇買進金礦股」，這是比較便宜的黃金布局方式。

