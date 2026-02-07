諾和諾德要告仿製減重藥

諾和諾德剛在美國推出口服版「Wegovy」減重藥，不料遠距醫療公司Hims & Hers Health的仿製版減重藥就在市場販售，售價還便宜100美元。諾和諾德指控Hims的藥品非法仿冒，揚言提告。

這家丹麥製藥公司本周禍不單行，因為發布財測預警，估計今年營收最糟可能下滑13%，股價應聲重挫，市值蒸發600億美元。

Hims的仿製減重藥丸上市首月將以49美元銷售，接下來每月要價99美元，適用於加入五個月訂閱方案者。相形之下，諾和諾德元月推出的「Wegovy」口服藥，售價每月149美元起跳，初期銷售告捷。

諾和諾德指稱Hims的行為不僅違法，還可能嚴重危及病患健康。該公司說：「諾和諾德將採取法律行動，並向監管當局申訴，以保護病患、本公司智慧財產，並維護美國正規藥品審核框架的完整性。」

Hims則在X平台上發文自我辯護，聲稱遭藥廠指責「危險、違法、不利市場」並非頭一遭，「這種說詞可以預見，全是陳腔濫調而且並非事實」。

諾和諾德面臨禮來減重藥侵蝕市占，又遭Hims這類遠端醫療公司銷售仿製版藥品衝擊，使這家丹麥藥廠盼新版「Wegovy」有助重拾優勢的展望蒙上陰影。

瑞穗醫藥分析師霍爾茲估計，諾和諾德減重藥丸上市頭一年將賺13億美元至13.5億美元的營收。諾和諾德說，新藥推出四周來，已有逾17萬名病患服用。分析師盛讚這是記憶所及最成功的新藥開賣銷售佳績之一。

近幾年來，諾和諾德和禮來的「瘦瘦針」產品供不應求，導致市場普遍缺貨。Hims和其他遠距醫療公司看到商機，於是趁機推出便宜的仿製藥品，藉由調整劑量或添加成分，讓自家產品顯得與品牌藥有所不同。

分析師揣測，禮來的實驗性口服GLP-1藥丸，可能成為下一個仿製目標。