美伊風雲急…彭博推演七情境 預測三種情況下油價才會飆漲

在美伊將在阿曼舉行會談前夕，美國虛擬伊朗大使館發布安全警報，呼籲美國公民「即刻離開伊朗」。白宮表示首選是以外交解決伊朗問題，但保留軍事選項。彭博經濟研究認為，美國對伊朗發動攻擊未必推升國際油價，列出七種情境，認為油價只有在三種情境下才會持續飆漲。

美國虛擬伊朗大使館6日發布「安全警報：陸路跨境」，呼籲在伊朗境內的美國公民「即刻離開」，同時籌備不仰賴美國政府協助的離境計畫，並表示航班可能在甚少預警的情況下取消或受擾，應直接和航空公司確認更新資訊。

美國虛擬伊朗大使館指出，無法離開的美國公民應在居所或另一幢安全建築內找到安全處所，擁有糧食、水、醫療及其他必需品的供應，並應監控當地媒體的重大即時新聞，準備調整計畫。該大使館1月12日已發布呼籲美國公民即刻離開的安全警報。

國際油價則變動不大，布蘭特原油期貨6日盤中小跌0.4%至每桶67.23美元，西德州中級原油期貨也下跌0.6%，報每桶62.91美元。

彭博經濟研究列出七種情境，認為油價只有在三種情境下才會持續飆漲。美國攻擊伊朗可能導致伊朗伊斯蘭共和國垮台，這將開啟三條截然不同的政治路線，分別是走向民主、鞏固威權及情勢陷入混亂。彭博經濟研究指出，伊朗走向民主可能性似乎不大，基本情境是鞏固威權。唯有情勢陷入混亂，石油流動才會受到威脅。

如果伊朗體系挺過美國首波攻擊，政權未遭到推翻，後續發展有四種可能性。第一種情境是伊朗只發動象徵性反擊或完全不採取行動，這種情境會導致油價漲幅受限，大漲只是曇花一現。第二種情境是伊朗攻擊美國軍事基地或以色列，但避開石油設施與航運，油價在這種情境下也不會飆漲。

第三和第四種情境分別是伊朗攻擊波斯灣航運，以及襲擊波斯灣或伊拉克油田。這兩種情境將擾亂石油供給，進而推升油價。

川普已威脅若伊朗不同意美方要求，將發動軍事攻擊，伊朗則說會回敬強力攻擊美國在中東與以色列的軍事目標。

Rapidan能源集團總裁麥納利（Bob McNally）認為，美國與伊朗談判達成協議或降低緊張態勢的機率很低，因為雙方「零信任」，對核心要求也互不退讓，他預測美國和伊朗未來幾周或幾周陷入軍事敵意互動的機率為75%，可能情境包括美國對伊朗展開委內瑞拉式的封鎖、精準或有限的軍事攻擊、以及大規模軍事衝突。