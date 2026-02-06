美股早盤／四大指數齊揚！道瓊大漲逾700點、台積ADR勁揚逾5% 比特幣回穩

快訊

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美股6日早盤四大指數齊揚，道瓊工業指數漲逾700點，比特幣回穩。路透
美股6日早盤四大指數齊揚，道瓊工業指數漲逾700點，比特幣回穩。路透

美股連三日下跌後，6日早盤四大指數齊揚，可望以正面表現為動盪的一周作結。此前投資人對科技股失望，並擔憂加密貨幣市場崩跌。

道瓊工業指數漲731點，或1.5%，標普500指數和那斯達克指數漲1.3%，費城半導體指數勁升4.7%。台積電ADR漲逾5%，輝達漲5%。

比特幣5日遭「血洗」後，6日盤中一度跌破61,000美元，重返68000美元之上。

巴克萊股票策略師Venu Krishna表示，「對AI情緒的重新評估，並未實質改變我們對正處AI資本支出周期核心的大型科技公司基本面的建設性看法。即便市場暫時淡化AI敘事，這些公司的估值仍具吸引力，我們認為其獲利結構仍具韌性」。

個股方面，亞馬遜5日公布財報，第4季營收略優於市場預期，但該公司同時預告，2026年資本支出上看2,000億美元，遠超市場原先預期，引發投資人對短期獲利承壓疑慮，股價6日早盤重挫9%。

雅詩蘭黛前市跌逾19%後，6日獲花旗調升投資評級，自「中立」上調至「買進」，並維持120美元目標價，帶動股價早盤反彈，勁揚3.4%。

