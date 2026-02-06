史上最值錢！金銀價格劇烈波動 今年冬奧獎牌比巴黎奧運貴3倍

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
本屆冬奧獎牌由義大利國家鑄幣廠與印刷局以回收金屬打造，受貴金屬漲勢帶動，金牌和銀牌的價值，比2024年巴黎奧運貴上兩到三倍。圖／路透
本屆冬奧獎牌由義大利國家鑄幣廠與印刷局以回收金屬打造，受貴金屬漲勢帶動，金牌和銀牌的價值，比2024年巴黎奧運貴上兩到三倍。圖／路透

2026米蘭科爾蒂納冬季奧運會，將在當地時間6日（台灣時間7日凌晨）揭幕。受貴金屬漲勢帶動，今年冬季奧運優勝選手的獎牌，對應的貨幣價值寫奧運史上最高，比2024年巴黎奧運貴上兩到三倍。

CNN報導，本屆冬奧共將發放逾700面獎牌，若換算成現金，一面金牌約2,300美元，比兩年前巴奧時高逾一倍；銀牌接近1,400美元，是當時的三倍。FactSet數據顯示，黃金現貨價格自2024年7月巴黎奧運以來，上漲約107%；白銀現貨上漲200%。

本屆冬奧獎牌由義大利國家鑄幣廠與印刷局以回收金屬打造。據奧運官方公布數據，一面506公克的金牌，僅含6公克黃金，其餘由白銀製成；而銅做的銅牌，重420公克，每面價值僅約5.6美元。

倫敦拍賣行Baldwin's指出，自1912年瑞典斯德哥爾摩奧運以來，奧運金牌就不曾以純黃金打造。當年獎牌重量只有26公克，按當時金價計算，價值不到20美元，即使經過美國消費者物價指數（CPI）調整，如今也只值約530美元。

Baldwin's古錢幣部門主管喬爾尼（Dominic Chorney）表示，若以收藏品來看，奧運獎牌售價遠高於對應的貨幣價值。該拍賣行在2015年，以2.6萬美元售出一面1912年斯德哥爾摩奧運金牌，隔年又以875美元售出一面1920年安特衛普奧運銅牌。

不過，喬爾尼說，大多數奧運獎牌永遠不會出現在拍賣場上，「奧運選手賣掉獎牌的機率很小，因為他們對獎牌很珍惜」。

金銀價格近日劇烈波動，但仍可能持續推高奧運獎牌的財務價值。盛寶銀行大宗商品策略主管韓森（Ole Hansen）說，「我能想像，下屆夏季奧運（2028年）的金牌和銀牌價值，會比本屆冬奧獎牌還要高」。

巴黎奧運 金牌 黃金 金價 義大利
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

從識別犯規到毫秒找視頻…米蘭冬奧 「阿里千問」成核心大腦

速滑、花滑、高山滑雪實力強 米蘭冬奧美國有望創紀錄奪16金

報復川普蠻幹？在冬奧「打敗美國隊」比以往更爽快

冬奧在哪轉播？哪些賽事受矚目？5關鍵資訊一次看

相關新聞

美勞動市場瀕臨「斷裂點」 引爆Fed恢復降息預期

美國近日多個機構公布的就業數據相當疲軟，包括企業今年元月裁員人數達到2009年來同月新高，企業求才人數減少，及申領失業給...

比特幣重返65000美元 步向2022年底來最大單周跌幅

隨著全球科技股重挫走勢出現緩和跡象，比特幣價格今天重返65000美元上方

史上最值錢！金銀價格劇烈波動 今年冬奧獎牌比巴黎奧運貴3倍

2026米蘭科爾蒂納冬季奧運會，將在當地時間6日（台灣時間7日凌晨）揭幕。受貴金屬漲勢帶動，今年冬季奧運優勝選手的獎牌，...

科技巨頭砸錢投資AI SIA：2026全球半導體銷售預計達1兆美元

美國半導體產業協會（Semiconductor Industry Association，SIA）今天表示，2026年全...

必勝客擬關閉250家美國門市 母公司考慮出售品牌

百勝餐飲集團（Yum! Brands）近日表示，計劃今年上半年關閉旗下披薩品牌必勝客（Pizza Hut）250家美國門...

未全面禁運？日媒揭大陸加強管制後 已批准多項對日本稀土出口

日本共同社今天引述多位貿易消息人士的說法指出，中國相關部門在1月加強軍民兩用物項對日本出口管制後，目前已經批准多項對日稀...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。