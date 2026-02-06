必勝客擬關閉250家美國門市 母公司考慮出售品牌
百勝餐飲集團（Yum! Brands）近日表示，計劃今年上半年關閉旗下披薩品牌必勝客（Pizza Hut）250家美國門市，且正在考慮出售該品牌。
美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，百勝餐飲集團說，關店主要鎖定營運情況不佳的必勝客門市。必勝客目前在美國擁有超過6000個據點，正疲於應付門市老舊和競爭加劇等問題。
百勝餐飲集團說，必勝客2025年的美國門市同店銷售額下滑5%，但在國際市場表現較強勁。百勝指出，去年國際地區門市同店銷售額成長1%，成長動能來自亞洲、中東及拉丁美洲。中國是必勝客全球第二大市場，占該品牌總銷售額19%。
百勝執行長特納（Chris Turner）表示，計劃今年完成對必勝客未來選項的評估，他婉拒透露更多細節。
必勝客競爭對手達美樂（Domino's）尚未公布2025年度獲利情況，去年前3季的美國門市同店銷售額成長2.7%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言