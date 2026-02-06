必勝客擬關閉250家美國門市 母公司考慮出售品牌

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
百勝餐飲集團（Yum! Brands）近日表示，計劃今年上半年關閉旗下披薩品牌必勝客（Pizza Hut）250家美國門市，且正在考慮出售該品牌。 美聯社
百勝餐飲集團（Yum! Brands）近日表示，計劃今年上半年關閉旗下披薩品牌必勝客（Pizza Hut）250家美國門市，且正在考慮出售該品牌。 美聯社

百勝餐飲集團（Yum! Brands）近日表示，計劃今年上半年關閉旗下披薩品牌必勝客（Pizza Hut）250家美國門市，且正在考慮出售該品牌。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，百勝餐飲集團說，關店主要鎖定營運情況不佳的必勝客門市。必勝客目前在美國擁有超過6000個據點，正疲於應付門市老舊和競爭加劇等問題。

百勝餐飲集團說，必勝客2025年的美國門市同店銷售額下滑5%，但在國際市場表現較強勁。百勝指出，去年國際地區門市同店銷售額成長1%，成長動能來自亞洲、中東及拉丁美洲。中國是必勝客全球第二大市場，占該品牌總銷售額19%。

百勝執行長特納（Chris Turner）表示，計劃今年完成對必勝客未來選項的評估，他婉拒透露更多細節。

必勝客競爭對手達美樂（Domino's）尚未公布2025年度獲利情況，去年前3季的美國門市同店銷售額成長2.7%。

