比特幣重返65000美元 步向2022年底來最大單周跌幅

中央社／ 新加坡/倫敦6日綜合外電報導
隨著全球科技股重挫走勢出現緩和跡象，比特幣價格今天重返65000美元上方。路透
隨著全球科技股重挫走勢出現緩和跡象，比特幣價格今天重返65000美元上方。

路透社報導，比特幣本週步向2022年底以來最大單週跌幅。加密貨幣自去年10月觸及歷史高點後隨即崩跌，數月來走勢低迷，投資人對數位資產的追捧已經降溫。

比特幣最新報上漲4.4%，來到65894.20美元。此前比特幣一度大跌5%，下探60008.52美元。比特幣本週迄今價值縮水近14%，創2022年11月以來最大單週跌幅。

墨爾本券商激石集團（Pepperstone Group）研究主管魏斯頓（Chris Weston）指出：「比特幣自（2025年）10月以來持續走低，這究竟是煤礦坑裡的金絲雀，或者只是巧合，仍有待觀察。」

以太幣（Ether）最新報上漲4%，來到1921美元。以太幣此前一度跌至1751.94美元的10個月低點，預計本週跌幅將達16%，今年以來累計跌幅則達35%。

根據CoinGecko數據顯示，全球加密貨幣市場自去年10月初攀抵4.379兆美元高峰後，迄今蒸發約2兆美元，光在過去1個月就縮水超過1兆美元。

