未全面禁運？日媒揭大陸加強管制後 已批准多項對日本稀土出口
日本共同社今天引述多位貿易消息人士的說法指出，中國相關部門在1月加強軍民兩用物項對日本出口管制後，目前已經批准多項對日稀土出口。
共同社報導，中國商務部1月6日宣布加強軍民兩用物項對日本出口管制並立即實施，涵蓋7類稀土、稀有金屬、電子設備等數百種產品。
貿易消息人士今天透露，中國加強管制後，包括7類稀土在內的對日本出口，已有多項獲得批准。
報導還提到，據悉日方一度擔憂中國加強管制會導致出口暫停，但實際並未全面禁運。
中方警惕到日本、美國和歐洲加速擺脫稀土採購對中依賴的動向，因此可能展現努力確保穩定供應之態勢，避免遭受管制違反國際規則的相關批評。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言