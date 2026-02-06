快訊

兒福聯盟捲入剴剴案…李雅英捐29萬「郁方氣死」 公司道歉了

社會住宅淪跑車俱樂部？網嘆「有錢人爽住」 內行曝政策盲點

未全面禁運？日媒揭大陸加強管制後 已批准多項對日本稀土出口

中央社／ 北京6日綜合外電報導
中國大陸相關部門在1月加強軍民兩用物項對日本出口管制後，目前已經批准多項對日稀土出口。圖為中國江西省一處稀土金屬礦場。路透
中國大陸相關部門在1月加強軍民兩用物項對日本出口管制後，目前已經批准多項對日稀土出口。圖為中國江西省一處稀土金屬礦場。路透

日本共同社今天引述多位貿易消息人士的說法指出，中國相關部門在1月加強軍民兩用物項對日本出口管制後，目前已經批准多項對日稀土出口。

共同社報導，中國商務部1月6日宣布加強軍民兩用物項對日本出口管制並立即實施，涵蓋7類稀土、稀有金屬、電子設備等數百種產品。

貿易消息人士今天透露，中國加強管制後，包括7類稀土在內的對日本出口，已有多項獲得批准。

報導還提到，據悉日方一度擔憂中國加強管制會導致出口暫停，但實際並未全面禁運。

中方警惕到日本、美國和歐洲加速擺脫稀土採購對中依賴的動向，因此可能展現努力確保穩定供應之態勢，避免遭受管制違反國際規則的相關批評。

日本 稀土 美國 北京 中日
