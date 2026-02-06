美勞動市場瀕臨「斷裂點」 引爆Fed恢復降息預期

美國近日多個機構公布的就業數據相當疲軟，包括企業今年元月裁員人數達到2009年來同月新高，企業求才人數減少，及申領失業給付人數增加，顯示勞動市場比聯準會（Fed）所認為的情況還要糟糕，也使市場對3月Fed會議可能降息再度燃起希望。

據Challenger, Gray & Christmas指出，單單元月的美企裁員人數就激增到10萬8,435人，比去年同期的5萬人暴增逾倍，也比去年12月激增205%；勞工統計局公布的12月企業求才人數（Jolts）也是5年多來最低水準，其他報告指出元月底申請失業給付人數激增。這些負面數據顯示美國勞動市場並不如經濟學者所設想的那樣健康，而在一周前Fed主席鮑爾還表示，就業市場出現「穩定的證據」。

艾維克合夥公司資深經濟學者法西拉非表示，先前的就業數據持續顯示勞動市場初步走穩，但最新的多項數據已轉而指向勞動市場持續走軟。

周三（4日）公布的「小非農」ADP民間雇用數據顯示，元月民間部門就業人數僅增加2萬人，遠低於市場預估。Indeed網站就業經濟學家史塔利也指出，勞動市場顯然「瀕臨確定性的斷裂點」。一連串乏善可陳的就業數據，使下周三勞工統計局將公布的元月就業報告備受重視。

但儘管就業數據不佳，去年12月失業率仍僅4.4%，以歷史眼光來看相當之低；企業雇用雖然減緩，但仍在進用員工。

鑒於最近經濟數據強勁，且就業市場仍然持緩，因此Fed元月暫停降息，並表示短期內「不急於」降息。潘西恩宏觀經濟諮詢公司首席經濟學者湯伯斯表示，最新數據顯示Fed「過早把焦點從勞動市場轉向通膨」。

受就業數據疲軟影響，周四（5日）美國公債殖利率全面下降，2年期殖利率劇降9基點，報3.47%，是一個月來低點，主因投資人對Fed今年降息加大賭注。

但經濟學者表示，Fed需要看到更多一致性的證據，證明勞動市場走軟，才會恢復降息計畫。法西拉非表示，「Fed希望下周公布的元月就業報告能提供更清楚的情況；要使Fed在3月恢復降息，勞動市場情勢必須更加惡化，且失業率需升到4.6%附近，因為鮑爾進一步降息的門檻仍然很高」。

Challenger指出，「企業第1季裁員人數一般都較高，但元月就出現裁員激增，意味著裁員計畫在去年底就已設定好，顯示雇主對2026年的展望較不樂觀」。

勞工統計局的調查指出，去年底企業求才數為650萬個，低於11月時的690萬職缺，更低於經濟學者預估的725萬職缺。

最新一周首次申領失業給付人數，比前周增加2.2萬人，為23.1萬人，且遠高於市場預期的21.2萬人；經濟學者指出，這是在反映季節性的雇用扭曲現象。富國銀行經濟學者豪斯表示，低雇用環境，加上勞工自願性離職率偏低，「有推升裁員的風險」。

經濟學者預料，人工智慧（AI）熱潮已對勞動市場產生全面性影響，既提升勞動生產力，同時也降低雇用。勞工統計局公布的求才數據顯示，元月減少的職缺中，有三分之二屬於專業人士及企業服務部門，分析師認為這可能顯示AI正在使雇主對進用新人大踩煞車。

不過在Challenger公布的裁員報告中，因為AI而被裁員的人數為7,624人，而運輸部門的裁員人數超過3.1萬人，主要是由於UPS公司裁員3萬人；科技部門裁員2萬2,291人，單單是亞馬遜（Amazon）就裁員1.6萬人。