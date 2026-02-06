比特幣崩落7萬大關、又摔向6萬美元 慘況一舉粉碎8大迷思

比特幣近日暴跌，摔落7萬美元大關後又險些跌破6萬美元，一度跌抵2024年11月來最低盤中價位60,057美元。如此慘烈的跌勢，已像摧枯拉朽般，戳破有關這款加密幣的諸多迷思。

最大的迷思是，比特幣號稱是規避財政揮霍、政府大量印鈔和通膨的風險。但在美元走貶且政府債台高築之際，比特幣在年10月漲到頂峰後，卻一路走下坡，與金價扶搖直上的走勢南轅北轍。

某位長期加密幣投資人接受MarketWatch訪問時說：「這令人大惑不解。美元以各種指標衡量都向下沉淪，但比特幣表現卻更糟，簡直與宣稱的避險功能完全相反。」

FactSet的數據顯示，追蹤美元對一籃貨幣的ICE美元指數（DXY）自2026年初迄今已下跌0.5%，從2025年初觸及的近期高峰算起跌幅更超過10%。與此同時，比特幣跌勢更猛烈，已從去年10月初的高峰回跌逾50%。

對加密幣持懷疑論的JonesTrading首席市場策略師歐魯克說，加密幣先前之所以飆漲，一大部分是因為所謂「比特幣有如數位黃金，可規避貨幣貶值風險」的觀念吸引人；但如今投資人開始察覺，比特幣走勢更像是運用槓桿的科技投機股，而非避險工具，否則比特幣理應與黃金齊漲才對。

迷思二：比特幣是投資組合多元化的好工具

價格暴漲暴跌，也讓比特幣號稱可讓投資組合多元化的迷思破滅。

Empower投資策略長諾頓說，行情波動太瘋狂，讓比特幣配稱作好的分散投資工具。她說：「投資人務必記得，這種交易是承擔風險，而不是規避風險。」

迷思三：比特幣是「去中心化」版的保值工具

比特幣這類加密幣資產行情狂飆時，一大賣點是可作為傳統金融（tradfi）的「去中心化」替代品。但這種迷思也已不攻自破。

歐魯克說：「就只是另一種投機性資產罷了。若要物色某種能保值的投資工具，買房子來出租更佳。」

迷思四：比特幣便於匿名交易迴避政府追蹤

其他比特幣相關迷思，多年前早就幻滅了。其中之一是用加密幣私下轉移資金，迴避政府干預，比如在線上黑市「絲路」（Silk Road）以比特幣進行毒品和其他非法交易。但聯邦調查局（FBI）2013年查封絲路，這種想法也就走入歷史。

迷思五：比特幣彰顯「反華爾街」理念

Themis Trading股票交易主管薩魯吉嘲諷說，後來幣圈立場轉變，從「反華爾街」變成「與華爾街同床共枕」。

他指出，幣圈「出賣靈魂」，起初自稱投入去中心化金融（DeFi）協定，緊接著，貝萊德推出比特幣ETF，比特幣套利者接踵而至，「如今已變成華爾街四處兜售的另一種資產」。

迷思六：比特幣讓囤幣公司錢途不可限量

投資人也對Strategy這類「數位資產儲備公司」（DATs）希望破滅。

這家囤幣公司的股價5日暴跌逾15%，持有的71萬多枚比特幣現值已低於買進成本。該公司從2020年8月起買進比特幣，成本價平均76,052美元，若按比特幣最新報價約65,200美元計算，持有的比特幣如今市值總計約比購入成本低78億美元。

迷思七：比特幣將隨區塊鏈應用普及而飛漲

另一迷思是，區塊鏈技術將掀起金融服務業變革，加密幣價格可望一飛沖天。但顯然這個願景尚未實現。

儘管某些奠基於加密和區塊鏈技術的應用廣獲採納，例如穩定幣如今已掌控價值數千億美元的資產，又如紐約證交所（NYSE）已發展出可讓代幣化股票全天候交易的新平台，但這些進展對比特幣或其他加密幣未必有助益。

薩魯吉說：「人人都談論代幣化和區塊鏈，以及更多資產將移往鏈上，但那未必會賦予加密幣更多價值。」

迷思八：比特幣網絡防盜安全無虞

就連比特幣網絡安全無虞的概念，也遭到嚴厲挑戰。一些投資人警告，量子運算興起，可能對比特幣加密網絡的安全性構成威脅。

區塊鏈技術公司BitMine董事長李湯姆說，量子運算可能對25%的現有比特幣供應構成威脅，意思是，比特幣若是存放在無法升級的舊式電子錢包，例如原始的Satoshi錢包，可能暴露於遭盜竊的風險，因為竊賊可能用量子運算破解密碼。