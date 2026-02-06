快訊

中央社／ 香港6日綜合外電報導
由於投資人對人工智慧（AI）數千億美元投資規模的疑慮日益加深，拖累科技股重挫，連續第3天重創華爾街股市，亞洲股市今天跟隨美國股市頹勢多收低。示意圖／AI生成
由於投資人對人工智慧（AI）數千億美元投資規模的疑慮日益加深，拖累科技股重挫，連續第3天重創華爾街股市，亞洲股市今天跟隨美國股市頹勢多收低。

法新社報導，這波賣壓蔓延至各類資產，白銀價格再受重創，比特幣則是跌破重要關卡，自從美國總統川普（Donald Trump）勝選以來的所有漲幅全數回吐。

前一天華爾街股市三大指數在那斯達克指數領跌下收低。以科技股為主的那斯達克指數創下川普4月宣布對等關稅引發股市大跌以來最大3日跌幅。

亞股今天延續前一天的美股跌勢，之前因科技股權重較高領漲亞股的首爾股市，盤中一度大跌約5%，終場跌幅收斂至1.4%。

香港、上海、新加坡、雪梨和台北股市都收跌，東京和馬尼拉股市則是收漲。

國際信評公司穆迪（Moody's）以財政體質、外匯儲備與國營事業負債疑慮為由，調降印尼主權債信評等至負向後，雅加達股市今天收盤重挫逾2%。

科技股 指數 亞股 美股
相關新聞

美軍攻擊伊朗石油恐變貴？彭博盤點7大情境 僅3種會讓油價狂飆

美國似乎正為攻擊伊朗做準備，不只軍隊已在中東集結，還呼籲公民「立刻離開伊朗」，但發動攻擊未必會推升國際油價。彭博經濟研究...

合約價僅參考…記憶體若上漲需補差價 大廠採事後結算因應市況

南韓媒體ETNews報導，三星電子、SK海力士、美光等記憶體大廠，為因應記憶體價格上漲，近期正把原本的長期合約縮為短期，...

比特幣崩落7萬大關、又摔向6萬美元 慘況一舉粉碎8大迷思

比特幣近日暴跌，摔落7萬美元大關後又險些跌破6萬美元，一度跌抵2024年11月來最低盤中價位60,057美元。如此慘烈的...

科技股重挫拖累美股 亞股接棒多收低

由於投資人對人工智慧（AI）數千億美元投資規模的疑慮日益加深，拖累科技股重挫，連續第3天重創華爾街股市，亞洲股市今天跟隨...

新加坡航展登場 客機業者：低成本航空是亞太市場主力

新加坡航展登場，各國民用航空業者爭取商機。巴西航空工業展出E195-E2客機；波音則展出模擬777X客艙。巴西航空工業主...

巿場樂觀預期大選、企業財報帶動 激勵日股翻紅

個別企業財報表現為市場提供支撐，同時，投資人樂觀看待本週末眾議院選舉結果可能有利推升日股行情，激勵日經指數翻紅

