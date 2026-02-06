美軍攻擊伊朗石油恐變貴？彭博盤點7大情境 僅3種會讓油價狂飆

美國似乎正為攻擊伊朗做準備，不只軍隊已在中東集結，還呼籲公民「立刻離開伊朗」，但發動攻擊未必會推升國際油價。彭博經濟研究列出七種情境，認為油價只有在三種情境下才會持續飆漲。

美國攻擊伊朗可能導致伊朗伊斯蘭共和國垮台，這將開啟三條截然不同的政治路線，分別是走向民主、鞏固威權及情勢陷入混亂。彭博經濟研究指出，伊朗走向民主可能性似乎不大，基本情境是鞏固威權。唯有情勢陷入混亂，石油流動才會受到威脅。

如果伊朗體系挺過美國首波攻擊，政權未遭到推翻，後續發展有四種可能性。第一種情境是伊朗只發動象徵性反擊或完全不採取行動，這種情境會導致油價漲幅受限，大漲只是曇花一現。第二種情境是伊朗攻擊美國軍事基地或以色列，但避開石油設施與航運，油價在這種情境下也不會飆漲。

第三和第四種情境分別是伊朗攻擊波斯灣航運，以及襲擊波斯灣或伊拉克油田。這兩種情境將擾亂石油供給，進而推升油價。

布蘭特和美國西德州中級原油期貨價格6日盤中雙雙上漲逾1%，扭轉前市跌勢，但預料周線仍將收黑，是近兩個月來首見。