快訊

替身演員墜樓吐血！未婚妻控不聞不問 民視劇組4點反擊：他確認安全措施無虞

台中榮總廠商代刀…女醫師100萬交保 母喊冤：外科為升職鬥成這樣

改寫島鏈態勢？網傳國造潛艦因在野杯葛失落20年 專家揭破局關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

合約價僅參考…記憶體若上漲需補差價 大廠採事後結算因應市況

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
韓媒報導，三星、SK海力士、美光等記憶體大廠為因應記憶體價格大漲，改採事後結算機制。法新社
韓媒報導，三星、SK海力士、美光等記憶體大廠為因應記憶體價格大漲，改採事後結算機制。法新社

南韓媒體ETNews報導，三星電子SK海力士美光記憶體大廠，為因應記憶體價格上漲，近期正把原本的長期合約縮為短期，價格談判也從過去「先把合約價談定」的模式，演變出反映市價的「事後結算」機制。

業界人士表示，隨著記憶體價格大幅上漲，業者演變出前所未見的事後結算方式，並且也開始套用超短期合約。

通常DRAM和快閃記憶體在最初簽訂供應合約時，會敲定特定價格。即使行情變動導致價格起伏，一般也會透過協商將價格調幅控制在10%左右。例如，若合約約定以100元供應DRAM，價格在一年左右的時間內大多會維持不變。若價格變動，則會在合約期間內透過季度協商調整為110元（+10%）或90元（-10%），並於下一季度供應。

然而，最近接連出現即使供貨結束，也會反映市價來補足價差的合約。也就是說，即使約定以100元供應DRAM一年，若合約期滿時DRAM市價上漲了100%，則需額外支付100元，屬於一種事後結算機制。

據悉，三星電子、SK海力士、美光都已經簽署過這種方式的合約，對象主要是北美科技公司大客戶。雖然在記憶體價格下跌時可能對供應商不利，但市場認為價格續漲的機率遠高於回跌，因此供應商面臨的風險相對有限。

另一位業界人士指出，目前對於主要客戶來說，確保記憶體貨源遠比合約方式更重要，即使事後需負擔額外費用，優先簽署供應合約仍是當務之急。

合約期限也出現變化。客戶希望能簽署超過1年甚至2年的長期合約，以確保穩定的記憶體供應量，因應擴建人工智慧（AI）基礎設施的需求。然而，製造商則傾向避開這種做法，在供應量不足且價格波動大的情況下，若貿然與一家客戶簽訂長期供應合約，可能錯過以更好條件爭取其他客戶的機會。

因此，除年度合約外，已出現按季度，甚至按月簽訂的合約。北美某資料中心營運商曾向某家記憶體製造商要求2年的長期供應合約但遭到回絕，最後好不容易才從另一家製造商獲得供應承諾。據悉，這份合約同樣套用事後結算方式。

業界人士表示，在下半年記憶體價格漲勢預料趨緩前，這類供應商占優勢的合約模式仍將持續發酵。

客戶 南韓 三星電子 SK海力士 美光 記憶體
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

南亞科喊上348元？大摩無懼封關賣壓「送定心丸」…網嚇哭：出貨文

南亞科、力積電別追了？郭哲榮示警台股恐回檔4000點：小心多殺多

陸製記憶體 PC四巨頭想買

打破歷年紀錄！SK海力士砸錢留才 員工分紅「高達本薪2,964%」

相關新聞

美軍攻擊伊朗石油恐變貴？彭博盤點7大情境 僅3種會讓油價狂飆

美國似乎正為攻擊伊朗做準備，不只軍隊已在中東集結，還呼籲公民「立刻離開伊朗」，但發動攻擊未必會推升國際油價。彭博經濟研究...

合約價僅參考…記憶體若上漲需補差價 大廠採事後結算因應市況

南韓媒體ETNews報導，三星電子、SK海力士、美光等記憶體大廠，為因應記憶體價格上漲，近期正把原本的長期合約縮為短期，...

比特幣崩落7萬大關、又摔向6萬美元 慘況一舉粉碎8大迷思

比特幣近日暴跌，摔落7萬美元大關後又險些跌破6萬美元，一度跌抵2024年11月來最低盤中價位60,057美元。如此慘烈的...

科技股重挫拖累美股 亞股接棒多收低

由於投資人對人工智慧（AI）數千億美元投資規模的疑慮日益加深，拖累科技股重挫，連續第3天重創華爾街股市，亞洲股市今天跟隨...

新加坡航展登場 客機業者：低成本航空是亞太市場主力

新加坡航展登場，各國民用航空業者爭取商機。巴西航空工業展出E195-E2客機；波音則展出模擬777X客艙。巴西航空工業主...

巿場樂觀預期大選、企業財報帶動 激勵日股翻紅

個別企業財報表現為市場提供支撐，同時，投資人樂觀看待本週末眾議院選舉結果可能有利推升日股行情，激勵日經指數翻紅

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。