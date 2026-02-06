合約價僅參考…記憶體若上漲需補差價 大廠採事後結算因應市況

南韓媒體ETNews報導，三星電子、SK海力士、美光等記憶體大廠，為因應記憶體價格上漲，近期正把原本的長期合約縮為短期，價格談判也從過去「先把合約價談定」的模式，演變出反映市價的「事後結算」機制。

業界人士表示，隨著記憶體價格大幅上漲，業者演變出前所未見的事後結算方式，並且也開始套用超短期合約。

通常DRAM和快閃記憶體在最初簽訂供應合約時，會敲定特定價格。即使行情變動導致價格起伏，一般也會透過協商將價格調幅控制在10%左右。例如，若合約約定以100元供應DRAM，價格在一年左右的時間內大多會維持不變。若價格變動，則會在合約期間內透過季度協商調整為110元（+10%）或90元（-10%），並於下一季度供應。

然而，最近接連出現即使供貨結束，也會反映市價來補足價差的合約。也就是說，即使約定以100元供應DRAM一年，若合約期滿時DRAM市價上漲了100%，則需額外支付100元，屬於一種事後結算機制。

據悉，三星電子、SK海力士、美光都已經簽署過這種方式的合約，對象主要是北美科技公司大客戶。雖然在記憶體價格下跌時可能對供應商不利，但市場認為價格續漲的機率遠高於回跌，因此供應商面臨的風險相對有限。

另一位業界人士指出，目前對於主要客戶來說，確保記憶體貨源遠比合約方式更重要，即使事後需負擔額外費用，優先簽署供應合約仍是當務之急。

合約期限也出現變化。客戶希望能簽署超過1年甚至2年的長期合約，以確保穩定的記憶體供應量，因應擴建人工智慧（AI）基礎設施的需求。然而，製造商則傾向避開這種做法，在供應量不足且價格波動大的情況下，若貿然與一家客戶簽訂長期供應合約，可能錯過以更好條件爭取其他客戶的機會。

因此，除年度合約外，已出現按季度，甚至按月簽訂的合約。北美某資料中心營運商曾向某家記憶體製造商要求2年的長期供應合約但遭到回絕，最後好不容易才從另一家製造商獲得供應承諾。據悉，這份合約同樣套用事後結算方式。

業界人士表示，在下半年記憶體價格漲勢預料趨緩前，這類供應商占優勢的合約模式仍將持續發酵。