新加坡航展登場 客機業者：低成本航空是亞太市場主力

中央社／ 新加坡6日專電
新加坡航展登場，聚集來自數十個國家業者、各國政府高階官員及軍方代表團參與。 歐新社
新加坡航展登場，聚集來自數十個國家業者、各國政府高階官員及軍方代表團參與。 歐新社

新加坡航展登場，各國民用航空業者爭取商機。巴西航空工業展出E195-E2客機；波音則展出模擬777X客艙。巴西航空工業主管分析，在亞太市場，低成本航空是產業主力，航空需求強勁回升也顯示中短程客機市場持續活絡。

兩年一度的新加坡航空展（Singapore Airshow）3日至8日在樟宜展覽中心（Changi Exhibition Centre）舉行，中央社等國際媒體受邀參與，並出席相關展演與論壇。

此展是亞洲最大航空展，聚集來自數十個國家業者、各國政府高階官員及軍方代表團參與，除了國防與軍火業者展示最新武器系統，也有民用航空產業業者爭取商機與交流機會。

巴西航空工業（Embraer）民用航空部門亞太區行銷副總楊立源（Yeo Lee Guan）在E195-E2客機上接受中央社訪問時表示，目前全球市場對這一級距的飛機有強勁需求，去年E2系列全球銷售表現亮眼，總共售出超過200架飛機，並新增8家E2新客戶。

楊立源指出，E2具備優異成本效益和油耗表現、可在1200公尺的短跑道起降、無中間座位且最大航程可到3000海里等各項優勢。

他分析，在亞太市場，低成本航空是產業中的主力，「每座位成本」正是他們評估機型時最關鍵的指標；以新加坡為例，新加坡低成本航空酷航（Scoot）已選擇E2機型陸續開航或增班二、三線城市，這是具備高度成本競爭力的例證。

楊立源舉例，酷航使用E2的營運模式相當適合台中和高雄機場，可協助航空公司拓展新航點和加強班次頻率；市場逐漸認知到過去依賴螺旋槳飛機的航線，噴射飛機同樣可以勝任，不僅有助於提升旅客舒適度，也能透過較大型飛機運載更多乘客，加強亞太地區偏鄉或離島之間的連結。

此外，波音（Boeing）則展出模擬777X客機客艙空間以及Wisk空中計程車概念模擬機。

波音客艙與產品特色行銷區域總監卡利克（Courtney Callicutt）告訴中央社記者，777X動態照明系統可藉由增加照明與色彩控制，打造旅客視覺體驗；同時，置物空間也經過最大化，新的鎖扣設計讓乘客或機組人員無論拉或推，都能更有效地使用頭頂置物艙。

