豐田汽車CEO佐藤恆治將卸任 CFO近健太接棒

全球最大汽車製造商豐田周五宣布高層人事異動，現任執行長佐藤恆治即將卸任，由財務長近健太接棒。

近健太將於4月1日起出任執行長，重心放在內部管理與獲利能力提升；佐藤恆治則轉任副會長，並兼任新設立的產業長，聚焦更廣泛的汽車產業與對外事務。

根據豐田的聲明，這項出乎市場預料之外的人事調整，目的是在產業快速變動之際，加快管理決策節奏。

豐田此際正積極推動旗下豐田工業私有化的要約收購，該案將於下周截止，但遭維權投資基金Elliott管理公司強力反對，理由是收購價低估公司資產，使這宗交易成為日本企業治理改革的一項考驗。近健太同時也是主導收購案的豐田房地產公司Toyota Fudosan董事；豐田章男則續任豐田汽車與豐田不動產董事長。

同日，豐田上調全年獲利預期，因創紀錄的銷售表現抵銷美國關稅帶來的成本壓力。截至2026年3月的年度營業利潤預估可達3.8兆日圓，高於先前預測的3.4兆日圓，略低於市場預期的3.9兆日圓。