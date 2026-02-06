快訊

台中榮總爆無照廠商動刀重大進展！2醫師及1醫材商違反醫師法遭聲押

「豆腐媽媽」替身墜樓收病危通知！家屬怒開記者會

南投刑大前大隊長遭拔官 周刊爆料要求女警陪酒、穿辣一點

美國軟體業股價潰跌波及債券 引發擴散憂慮

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
Salesforce等大型軟體公司的股價，因為AI疑懼，已連續數月下跌。 路透
Salesforce等大型軟體公司的股價，因為AI疑懼，已連續數月下跌。 路透

美國軟體類股遭遇的沉重拋售潮，正蔓延到至債券市場，引發擴散風險。

美國Salesforce、ServiceNow等大型軟體和數據服務商的股價，已連續數個月下滑。標普500軟體服務指數5日再跌4.6%，該類股1月28日以來市值蒸發已約1兆美元。

背後原因是市場愈發擔心新推出的人工智慧（AI）程式編碼工具，可能重創軟體與數據服務業者的業務。

現在，這些軟體公司的公司債和貸款價值也正在下滑。

標普全球財智的數據顯示，自1月中旬以來，數據分析業者Cloudera和商業情報軟體商Qlik等公司發行的貸款價格，已跌約10%以上。根據PitchBook LCD的資料，晨星（Morningstar）追蹤高收益貸款的LSTA美國槓桿貸款指數指數中，軟體業者每1美元貸款的平均價格，4日已跌至0.9051美元，低於去年底的0.9471美元。

美國軟體業股價的賣壓擴及債市，正引發華爾街許多人憂心，因為軟體業在美國公司債市場的占比頗高，若陷入低迷，可能拖累公司債市場的其他領域。

在晨星LSTA美國槓桿貸款指數中，軟體業以13%的占比居冠，比率是第二名產業的兩倍多。若看資產管理業者直接提供的私募信用貸款市場，軟體業占比推估達20%-33%。

近來Anthropic等AI業者釋出的AI工具，已使投資人警覺可能衝擊軟體業。而且在AI憂慮浮現前，一些軟體業者的脆弱程度已提高，維護公開上市資產管理業者直接貸款資料庫的KBRA DLD預測，今年私募信用軟體貸款的違約率將升至2.5%，高於所有直接貸款的2%。

Polen資本公司槓桿融資分析師塞烏林說，債券投資人正在尋找最易受AI衝擊的軟體和數據商，包括為廣泛企業製作「水平」軟體、而非深耕單一產業的軟體公司，以及分析公開數據、而沒自有數據的數據服務商，還有債務相對於獲利比率特別高的公司。

塞烏林認為，軟體業的貸款價格要復甦，需要在下次公布財報時，讓投資人看到「超乎預期且加速成長」的亮眼業績，難度不低，且軟體業現在也幾乎不可能證明「AI將顛覆軟體業」的負面假設不成立。

美國 指數 槓桿
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

參訪台中精密機械產業 谷立言認證台灣可幫助美國推動再工業化

美國佛州寒流急凍下「綠鬣蜥雨」2天捕獲5千隻…他撿屍做三杯蜥Taco

轟美國政客介台內政 蕭旭岑：AIT處長谷立言只比科長大一點

公債殖利率下跌！資金開始往債券跑 辣媽：市場猜聯準會會更早、更多次降息

相關新聞

星鏈要做手機？網友轉發路透報導 馬斯克否認回嗆「謊話連篇」

路透報導，隨著SpaceX預計今年進行IPO，該公司已對其創造營收的星鏈（Starlink）業務有所規畫，可能擴展至新市...

蘋果CEO庫克暗示規劃長期接班布局 對美國移民政策「深感憂心」

蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）5日在全體員工大會表示，新款裝置將善用人工智慧（AI），現在正研究一系列...

雅詩蘭黛上調財測仍難挽頹勢 股價崩跌近20%

雅詩蘭黛（Estée Lauder）周四公布最新財報與全年展望，儘管調整後每股盈餘（EPS）與營收略優於預期，並上調全年...

巴菲特賺翻：投資日五大商社成本138億美元 現值近400億美元

自新冠疫情以來，「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏公司（Berkshire Hathaway）最成...

美元走強 觸及兩周最高

美元周四（5日）觸及兩周以來最高。日圓兌美元連續第五個交易日貶值。英鎊則在英國央行以微弱優勢決定維持利率不變後下跌。

白銀重挫近20% 黃金下跌 油價回落

周四（5日）黃金價格下跌近4%，銀價更是重挫近20%。油價因為美國與伊朗同意談判，緩解了對於供應的擔憂，收跌近3%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。