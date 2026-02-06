快訊

確定入獄！勤美創辦人侵占公司7009萬資產 纏訟17年判3年2月定讞

成功嶺打靶半邊臉不見「軍方無疏失」 3軍警等12人散布驚悚照慘了

微軟傳推全新Xbox控制器藏超威「黑科技」！救雲端串流遊戲體驗

雅詩蘭黛上調財測仍難挽頹勢 股價崩跌近20%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
雅詩蘭黛（Estée Lauder）上修財測仍難消疑慮，轉型成果未過市場高標，股價崩跌近20%。路透
雅詩蘭黛（Estée Lauder）上修財測仍難消疑慮，轉型成果未過市場高標，股價崩跌近20%。路透

雅詩蘭黛（Estée Lauder）周四公布最新財報與全年展望，儘管調整後每股盈餘（EPS）與營收略優於預期，並上調全年財測，但市場反應劇烈，股價重挫19%，成為當天標普500指數表現最差成分股，盤後再跌1.3%。投資人對轉型步伐與外部挑戰的憂慮，掩蓋了業績微幅改善的訊號。

根據財報。截至2025年12月31日的第2季，營收年增6%至42.3億美元，調整後每股盈餘為87美分，優於市場預期的83美分。

然而，在未調整基礎下，每股獲利僅44美分，明顯低於市場預期的78美分，主因是去年啟動的重整計畫帶來高額費用侵蝕獲利，該計畫總支出預計12億至16億美元。

此外，關稅持續構壓力，預計將使2026年度獲利減少約1億美元。

這家擁有Jo Malone香氛品牌的美妝集團雖將全年調整後每股盈餘（EPS）上修到2.05至2.25美元，去年10月原估1.90至2.10美元，但新預測區間的中值仍不及分析師預期。同時，全年淨營收成長率預估值雖收窄至3%至5%，中值也低於市場共識的4.4%。

執行長Stéphane de La Faverie試圖安撫市場，強調護膚與香水品類（如La Mer和Le Labo）表現強勁，中國市場銷售動能回升，且美國本土市場的銷售與市占率均開始止跌回穩。然而，財報與展望中揭示成本壓力與審慎前景，短期內壓過了復甦題材。

壓力 護膚 中國市場
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

亞馬遜公布財報後 雖盤後股價重挫 但有助鴻海、緯穎等供應鏈後市

八貫2025年EPS 5.62元

期貨商論壇／那指期 伺機操作

聯策財報／去年 EPS 1.38元、配息1.2元 新生廠追加預算

相關新聞

星鏈要做手機？網友轉發路透報導 馬斯克否認回嗆「謊話連篇」

路透報導，隨著SpaceX預計今年進行IPO，該公司已對其創造營收的星鏈（Starlink）業務有所規畫，可能擴展至新市...

巴菲特賺翻：投資日五大商社成本138億美元 現值近400億美元

自新冠疫情以來，「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏公司（Berkshire Hathaway）最成...

美元走強 觸及兩周最高

美元周四（5日）觸及兩周以來最高。日圓兌美元連續第五個交易日貶值。英鎊則在英國央行以微弱優勢決定維持利率不變後下跌。

白銀重挫近20% 黃金下跌 油價回落

周四（5日）黃金價格下跌近4%，銀價更是重挫近20%。油價因為美國與伊朗同意談判，緩解了對於供應的擔憂，收跌近3%。

南韓股市早盤暴跌5% 領跌亞股 華爾街科技股崩跌衝擊擴散

在美國科技股拋售演變成全面潰敗後，亞洲股市周五再度承壓，南韓股市成為重災區。

比特幣跌破61,000美元 塞勒豪賭現形：Strategy高槓桿模式風險驟升

比特幣周四一度跌破61,000美元，最低滑落到60,062美元，當日跌幅16%，最新報價是61,337.52美元，進一步...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。