雅詩蘭黛上調財測仍難挽頹勢 股價崩跌近20%

雅詩蘭黛（Estée Lauder）周四公布最新財報與全年展望，儘管調整後每股盈餘（EPS）與營收略優於預期，並上調全年財測，但市場反應劇烈，股價重挫19%，成為當天標普500指數表現最差成分股，盤後再跌1.3%。投資人對轉型步伐與外部挑戰的憂慮，掩蓋了業績微幅改善的訊號。

根據財報。截至2025年12月31日的第2季，營收年增6%至42.3億美元，調整後每股盈餘為87美分，優於市場預期的83美分。

然而，在未調整基礎下，每股獲利僅44美分，明顯低於市場預期的78美分，主因是去年啟動的重整計畫帶來高額費用侵蝕獲利，該計畫總支出預計12億至16億美元。

此外，關稅持續構壓力，預計將使2026年度獲利減少約1億美元。

這家擁有Jo Malone香氛品牌的美妝集團雖將全年調整後每股盈餘（EPS）上修到2.05至2.25美元，去年10月原估1.90至2.10美元，但新預測區間的中值仍不及分析師預期。同時，全年淨營收成長率預估值雖收窄至3%至5%，中值也低於市場共識的4.4%。

執行長Stéphane de La Faverie試圖安撫市場，強調護膚與香水品類（如La Mer和Le Labo）表現強勁，中國市場銷售動能回升，且美國本土市場的銷售與市占率均開始止跌回穩。然而，財報與展望中揭示成本壓力與審慎前景，短期內壓過了復甦題材。