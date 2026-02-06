蘋果CEO庫克暗示規劃長期接班布局 對美國移民政策「深感憂心」

蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）5日在全體員工大會表示，新款裝置將善用人工智慧（AI），現在正研究一系列方案解決記憶體短缺問題。他也說，對美國移民政策「深感憂心」，將持續遊說國會議員，並暗示持續在規劃長期接班布局。

庫克在全體員工大會上討論AI時，表示新款裝置將善用AI，「AI 是我們一生最重大的機會之一」，「我深信，沒有哪家公司會比蘋果更具優勢，能讓客戶以深刻且具意義的方式使用AI」。

他在回應關於競爭對手推出新型AI裝置的憂慮時說，「將會有AI驅動的新產品與服務類別，我們對此極為興奮」，「我們對這將帶給蘋果的機會感到振奮」。

他談到最近的記憶體晶片短缺問題時，表示這是「我們必須處理的情況」，營運長薩比汗（Sabih Khan）正聚焦於這個問題，「最重要的是，我們擁有舉世最優秀的團隊在處理」，「我們正在研究一系列方案，並將部署解決，這是實際問題」。

庫克也簡短觸及交棒議題，「我花了很多時間思考五年後、十年後誰會在會議室裡，這個想法持續縈繞在我心頭－15年後誰會在會議室裡」。蘋果營運長、環境事務主管和法務長最近幾個月都宣布退休計畫，庫克表示這些變動是經過精心安排的，「並非意外」，但他未提及同樣最近離職的AI主管賈南德瑞亞（John Giannandrea）或設計主管戴伊（Alan Dye）。

他說，「思考這些事情並制定計畫，是領導的重要環節」，「各位知道，人到了一定年紀，有些人就會選擇退休」，「這是自然會發生的事」。

隨著蘋果將在4月屆滿創立50周年，庫克表示，蘋果將舉行慶祝活動，「我最近對蘋果有許多不同以往的反思，因為我們一直在討論要如何紀念」，「你真的暫停下來思考過去50年時，會感到由衷地欣喜。真的會。我保證會有一些慶祝」。

他也說，對目前美國的移民政策感到「深感憂心」，「我聽到一些同仁反映，現在連踏出家門都覺得不安心」，「任何人都不該有這種感覺」。他說，「每個人都值得被以保有尊嚴與尊重的方式對待」，「無論他們來自哪裡」。

庫克表示，移民對蘋果特別重要，因為該公司在美國各地都有「持有各類簽證的團隊成員」，「在我記憶所及，我們之所以能成為一家更聰明、更有智慧、更創新的企業，是因為我們吸引了世界各角落最優秀而傑出的人才」，「我會繼續就這個議題遊說議員，我向各位保證」。

他也回應了一位擔心自己會被驅逐出境並與女兒分離的員工，表示「如果你是童年抵美者暫緩遣返計畫（DACA，又稱夢想生）成員，我愛你們」，蘋果擁有數百名DACA員工，「我會親自為你們發聲」，「我堅定支持這個計畫」。

他也回顧蘋果上季與服務事業的表現，他在放眼海外市場時，盛讚在印度和馬來西亞等地的進展，「新興市場對我們來說是重大優先」，「我們在這些市場的市占率還不高，但潛力龐大」。