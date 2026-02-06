星鏈要做手機？網友轉發路透報導 馬斯克否認回嗆「謊話連篇」

路透報導，隨著SpaceX預計今年進行IPO，該公司已對其創造營收的星鏈（Starlink）業務有所規畫，可能擴展至新市場，其中包括外界關注的「星鏈手機」。相關內容在「X」被轉傳後，馬斯克僅簡短回應表示：「我們沒有在開發手機。」

路透此前引述三名知情人士報導，SpaceX規劃推出一款可直連星鏈網路、並可能與現有智慧手機競爭的行動裝置，但相關設計細節以及何時啟動產品研發，目前仍不明朗。

知情人士指出，SpaceX早在多年前便已構思行動電話相關計畫。馬斯克上周在「X」回應網友對「假想Starlink手機」的提問時表示，「在某個時間點並非不可能」，並稱該裝置將是一款「與現有手機截然不同的裝置」，會經過最佳化設計，目標是將神經網路運算的每瓦效能推至最大。

不過，馬斯克隨後在「X」回應網友轉貼路透報導時再次強調：「我們沒有在開發手機。」他並在另一則回覆中表示：「路透謊話連篇。」

