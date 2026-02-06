巴菲特賺翻：投資日五大商社成本138億美元 現值近400億美元

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
巴菲特檔案照。美聯社
巴菲特檔案照。美聯社

自新冠疫情以來，「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏公司（Berkshire Hathaway）最成功的投資之一就是布局日本五大綜合商社。波克夏最初投入約138億美元，如今持股市值接近400億美元，意味投資價值幾乎成長三倍。

波克夏目前持有五家商社平均約9%股權，分別為三菱商事、三井物產、伊藤忠商事、住友商事與丸紅。2026年以來，五檔股票全數上漲，其中三菱商事與丸紅漲幅約20%，明顯優於東證股價指數同期上漲約7%。

波克夏在五大商社的總投資成本為138億美元。這項布局始於2019年，並於2020年9月對外揭露。巴菲特在去年的股東信中披露成本基礎，並高度評價這項投資。波克夏對五大商社的持股可能增至10%以上，但承諾不會大幅超過此一水準。

相關估算未納入匯兌收益。波克夏透過發行日圓計價債務為收購融資，實質上對日圓部位進行避險。截至2024年底，日圓借款已帶來逾20億美元的稅後收益，主因是日圓自2020年以來兌美元貶值約40%。

五大商社業務涵蓋天然資源、基礎建設與全球貿易，被巴菲特形容為「價格低廉、被市場誤解、長期被忽略」的典型標的。波克夏當初以不到10倍本益比買進，隨後在獲利成長與估值擴張的雙重推動下，放大投資回報。

