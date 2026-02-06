白銀重挫近20% 黃金下跌 油價回落

周四（5日）黃金價格下跌近4%，銀價更是重挫近20%。油價因為美國與伊朗同意談判，緩解了對於供應的擔憂，收跌近3%。

根據彭博資訊報價，紐約白銀現貨價格周四收盤崩跌19.57%，報每英兩70.9175美元。上周五遭遇歷史性的暴跌之後，銀價目前還在探底之中。今（6）日亞洲早盤仍繼續走低近4%。

紐約黃金現貨價格周四收跌3.74%，報每英兩4,779.05美元，今天亞洲早盤亦續微跌0.5%。主要是美元走強，再加上股市下跌，投資人補股票虧損平倉貴金屬部位。

白銀價格經歷了一波似乎過猛、過快的破紀錄漲勢後，現在已從1月29日創下的歷史高點回落超過三分之一。City Index和FOREX.com市場分析師Fawad Razaqzada說，白銀和黃金的市況不會一夜就「修復」，波動性仍將居高不下，市場通常需要時間消化，過程中往往會進一步下跌。

摩根大通在最新的報告中指出，白銀與黃金相比，估值相對偏高，比較容易出現超額修正，回落幅度更深。不過小摩預期白銀短期內的支撐價位可升至75美元至80美元區間，明年則有望回升至90美元。

新加坡華僑銀行策略師Christopher Wong認為，「大多數的各類別資產的情緒似乎都轉弱了，包括地區股市和金屬」，在市場流動性偏弱的情況下，造成不良循環。

油價方面，由於伊朗確認將與美國談判，消息傳出後，緩解了立即爆發軍事衝突並導致供應受阻的風險，油價結束二連漲，周四反轉下跌近3%。

周四布蘭特原油期貨收報每桶67.55美元，下跌1.91美元或2.75%。美國西德州原油收報每桶63.29美元，下跌1.85美元或2.84%。

Price Futures Group資深分析師Phil Flynn表示，儘管當前市場對美伊談判前景持樂觀態度，但最終能否達成合理協議還有疑問。

全球約五分之一的石油消費量，需經由阿曼與伊朗之間的荷姆茲海峽運輸。除伊朗外，其他OPEC成員國，如沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、科威特和伊拉克等，也主要經由荷姆茲海峽出口原油。

分析師指出，美元走強及貴金屬波動性加劇，周四亦對大宗商品及整體風險偏好構成壓力。