南韓股市早盤暴跌5% 領跌亞股 華爾街科技股崩跌衝擊擴散
在美國科技股拋售演變成全面潰敗後，亞洲股市周五再度承壓，南韓股市成為重災區。
南韓KOSPI指數盤中一度暴跌5%，引領亞太主要市場走低。跌幅稍後雖然收斂，但仍下挫4.17%至4,948.45點。中小型股為主的KOSDAQ跌勢更重，跌幅5.26%。
日本股市同步走弱。日經225指數開盤下跌1.22%，連續第三個交易日走低；涵蓋面較廣的東證股價指數（TOPIX）下跌0.74%。
此外，澳洲S&P/ASX200指數下跌1.61%，也顯示市場疲軟。
香港恆生指數期貨報26,510點，低於前一交易日收盤的26,885.24點，預示市場開盤可能承壓。
