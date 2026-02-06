快訊

南韓股市早盤暴跌5% 領跌亞股 華爾街科技股崩跌衝擊擴散

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
南韓股市早盤一度重挫5%。路透
在美國科技股拋售演變成全面潰敗後，亞洲股市周五再度承壓，南韓股市成為重災區。

南韓KOSPI指數盤中一度暴跌5%，引領亞太主要市場走低。跌幅稍後雖然收斂，但仍下挫4.17%至4,948.45點。中小型股為主的KOSDAQ跌勢更重，跌幅5.26%。

日本股市同步走弱。日經225指數開盤下跌1.22%，連續第三個交易日走低；涵蓋面較廣的東證股價指數（TOPIX）下跌0.74%。

此外，澳洲S&P/ASX200指數下跌1.61%，也顯示市場疲軟。

香港恆生指數期貨報26,510點，低於前一交易日收盤的26,885.24點，預示市場開盤可能承壓。

白銀重挫近20% 黃金下跌 油價回落

周四（5日）黃金價格下跌近4%，銀價更是重挫近20%。油價因為美國與伊朗同意談判，緩解了對於供應的擔憂，收跌近3%。

南韓股市早盤暴跌5% 領跌亞股 華爾街科技股崩跌衝擊擴散

在美國科技股拋售演變成全面潰敗後，亞洲股市周五再度承壓，南韓股市成為重災區。

比特幣跌破61,000美元 塞勒豪賭現形：Strategy高槓桿模式風險驟升

比特幣周四一度跌破61,000美元，最低滑落到60,062美元，當日跌幅16%，最新報價是61,337.52美元，進一步...

AI再攻專業工作！Anthropic推金融研究新模型 軟體股續挫

Anthropic法律服務工具引發的軟體股大跌尚未平息，該公司周四又發布其最強人工智慧（AI）模型的新版本，主打金融研究...

亞馬遜豪擲2,000億美元拚AI建設 遠超預期 股價重摔10%

亞馬遜（Amazon）周四公布第4季財報，儘管營收表現略優於市場預期，但公司同步上修資本支出指引，預期整體投資規模上看2...

台積電ADR上漲1.53% 較台北交易溢價18.68%

台積電ADR周四（5日）止跌回升，上漲1.53%，收在330.73美元，較台北交易溢價18.68%。費城半導體指數同日則...

