比特幣跌破61,000美元 塞勒豪賭現形：Strategy高槓桿模式風險驟升

比特幣周四一度跌破61,000美元，最低滑落到60,062美元，當日跌幅16%，最新報價是61,337.52美元，進一步加劇數位資產市場的危機，但幾乎沒有哪家公司承受的風險，會比塞勒（Michael Saylor）旗下的Strategy（原名MicroStrategy）更高。

這家大量持有比特幣的公司周四公布財報，確認第四季淨虧損124億美元，主因是其龐大的比特幣部位按市價評價後出現大幅減損。本周情勢進一步惡化，新的市場動盪推動比特幣價格自2023年以來首度跌破該公司整體持倉的平均成本，也抹去比特幣在川普勝選後的全部漲幅。

結果是，塞勒的金融實驗正面臨嚴峻考驗。

長期以來，這家前身為企業軟體公司的公司，透過將股票溢價轉化為比特幣收購工具，讓股價長時間維持在高檔。巔峰時期，Strategy的市值明顯高於其持有的比特幣價值，使其得以持續發行新股、購入更多比特幣，並反覆運作這套循環。然而，隨著溢價消退，加上資本市場環境趨於緊縮，此一模式已陷入停滯。

該公司目前未宣布任何新的股權融資或發債計畫。再加上塞勒近期轉趨保守的態度，顯示整體情勢已與前幾季出現明顯差異：過去每當比特幣遭遇拋售，往往伴隨新的激進言論與隨即展開的資本籌措行動。

塞勒表示，目前沒有追加保證金的壓力，手中持有22.5億美元現金，足以支應兩年多的利息與股利支出。但由於比特幣市價仍明顯低於公司76,052美元的平均成本，其承受的壓力持續升高。

根據官網資料，Strategy持有超過71.3萬枚比特幣，市值約460億美元。1月下旬，公司再度加碼，增持價值7,530萬美元的比特幣，顯示其加碼動作至少表面未中斷。

不過，電影《大賣空》本尊、本周知名基金經理貝瑞（Michael Burry）再度引發市場對Strategy的關注。他警告，比特幣若持續下跌，可能在企業持有者之間引發「死亡螺旋」，並使塞勒的公司蒙受數以十億美元計的損失。

這番言論讓長期存在的質疑聲浪再度升溫，知名放空人士Jim Chanos等人過去便曾提出類似批評。早在近期市場劇烈回檔之前，Chanos等人就指出，Strategy過度依賴不產生現金流的資產，以及高度投機性的槓桿結構。

在過去四年的多數時間裡，Strategy在市場上幾乎被視為比特幣曝險的高貝塔替代標的。2020年至2024年間，其股價累計上漲逾3,500%，大幅領先主要股價指數，既吸引投機資金，也招致更多質疑。公司作為近乎純粹比特幣替代標的的崛起歷程——先透過發行股票、再透過舉債——使其成為批評企業加密資產曝險與投機性槓桿時的代表案例。

從一開始，這套運作模式就缺乏穩固的基本面支撐。比特幣現貨ETF的問世，使投資人取得比特幣曝險變得更直接、成本更低，也壓縮了Strategy的市場定位。隨著代幣價格波動加劇、數位資產流動性轉弱，許多過去追逐槓桿報酬的投資人已逐步退場。

塞勒也開始更公開地管理市場預期。他近期坦言，Strategy可能在未來10年內都難以實現獲利。這雖非正式的財測調整，卻起到重新定位的效果，引導投資人將公司視為長期持有比特幣的載體，而非軟體公司或交易工具的替代品。

其核心訊息是，不應以短期市場波動來評價Strategy。但投資人顯然尚未完全認同，該公司股價今年以來已下跌約30%。