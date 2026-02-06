義大利大廠倍耐力駁中資提案 拒分割智慧輪胎部門

因應美國擬停止進口使用中國軟硬體的智慧聯網汽車，義大利輪胎大廠倍耐力正積極脫鉤中資大股東中化集團。中化提議以「切割智慧輪胎部門」解套，但今天遭倍耐力董事會否決，多位大股東並主張5月中旬與中化的股東協議到期後將不再續約。

美國商務部工業暨安全局（BIS）以威脅國安與隱私為由，將分階段禁止進口使用風險國家（中國、俄羅斯）軟硬體的汽車，生產智慧輪胎的倍耐力，因為中資中化集團所佔股份超過3成，被美國列為管制目標之一。

倍耐力（Pirelli）今天發布新聞稿指出，董事會今天以9比5票通過，認為智慧輪胎部門不應被切割分離，此舉會破壞一體化商業模式，減低公司競爭力，還特別列出5位投票要求「分割智慧輪胎部門」者的姓名，都是中化集團的中國籍代表。

新聞稿指出，倍耐力率先研發並推出了名為聯網輪胎（Cyber Tyre）技術，該技術能與車輛系統即時聯通，具有戰略意義，已被一些先進豪華汽車製造商採用。 Cyber Tyre還能與道路基礎設施聯通，為智慧道路和公路網路監控系統提供服務。

新聞稿指出，董事會認為Cyber Tyre部門若分割獨立，反而會使倍耐力無法免費使用此專利，失去戰略性專有技術，損害倍耐力的競爭優勢，造成巨大財務損失；同時，此舉「無法克服美國法規的限制」。

新聞稿也表示，今年1月30日，倍耐力主要股東Camfin與MTP & C已通知義國政府，在中化集團與倍耐力股東協議於5月18日到期之後，將不再與中化續簽協議。

新聞稿指出，日前同為倍耐力股東的中國國企中核國際（CNNC）也向義國政府提出通知，建議分割智慧輪胎業務，以及修改倍耐力董事會成員任命機制。中核並提議釐清智慧輪胎是否屬於「關鍵技術」，是否符合義大利政府動用「黃金權力」介入管轄企業的範圍。