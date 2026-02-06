快訊

經典賽／上屆帶14投2旅外→本屆16投9旅外 豪華戰力翻轉悲慘防禦率？

經典賽／中華隊30人名單揭曉！2美籍戰力助拳 帶16投手迎戰

3星座馬年工作運超旺！天蠍享受工作、他只要嘗試就成功

義大利大廠倍耐力駁中資提案 拒分割智慧輪胎部門

中央社／ 羅馬5日專電

因應美國擬停止進口使用中國軟硬體的智慧聯網汽車，義大利輪胎大廠倍耐力正積極脫鉤中資大股東中化集團。中化提議以「切割智慧輪胎部門」解套，但今天遭倍耐力董事會否決，多位大股東並主張5月中旬與中化的股東協議到期後將不再續約。

美國商務部工業暨安全局（BIS）以威脅國安與隱私為由，將分階段禁止進口使用風險國家（中國、俄羅斯）軟硬體的汽車，生產智慧輪胎的倍耐力，因為中資中化集團所佔股份超過3成，被美國列為管制目標之一。

倍耐力（Pirelli）今天發布新聞稿指出，董事會今天以9比5票通過，認為智慧輪胎部門不應被切割分離，此舉會破壞一體化商業模式，減低公司競爭力，還特別列出5位投票要求「分割智慧輪胎部門」者的姓名，都是中化集團的中國籍代表。

新聞稿指出，倍耐力率先研發並推出了名為聯網輪胎（Cyber Tyre）技術，該技術能與車輛系統即時聯通，具有戰略意義，已被一些先進豪華汽車製造商採用。 Cyber Tyre還能與道路基礎設施聯通，為智慧道路和公路網路監控系統提供服務。

新聞稿指出，董事會認為Cyber Tyre部門若分割獨立，反而會使倍耐力無法免費使用此專利，失去戰略性專有技術，損害倍耐力的競爭優勢，造成巨大財務損失；同時，此舉「無法克服美國法規的限制」。

新聞稿也表示，今年1月30日，倍耐力主要股東Camfin與MTP & C已通知義國政府，在中化集團與倍耐力股東協議於5月18日到期之後，將不再與中化續簽協議。

新聞稿指出，日前同為倍耐力股東的中國國企中核國際（CNNC）也向義國政府提出通知，建議分割智慧輪胎業務，以及修改倍耐力董事會成員任命機制。中核並提議釐清智慧輪胎是否屬於「關鍵技術」，是否符合義大利政府動用「黃金權力」介入管轄企業的範圍。

美國 義大利 戰略
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

冬奧／芬蘭女將確診諾羅病毒 冰球小組預賽延賽

美國兩黨參議員提案防詐騙 要求社媒平台驗證廣告

羅馬教堂天使畫像「撞臉」義大利總理梅洛尼 引發爭議後遭移除

上一屆經典賽義大利完美示範過 中華隊這次帶16投是必要的！

相關新聞

比特幣跌破61,000美元 塞勒豪賭現形：Strategy高槓桿模式風險驟升

比特幣周四一度跌破61,000美元，最低滑落到60,062美元，當日跌幅16%，最新報價是61,337.52美元，進一步...

AI再攻專業工作！Anthropic推金融研究新模型 軟體股續挫

Anthropic法律服務工具引發的軟體股大跌尚未平息，該公司周四又發布其最強人工智慧（AI）模型的新版本，主打金融研究...

亞馬遜豪擲2,000億美元拚AI建設 遠超預期 股價重摔10%

亞馬遜（Amazon）周四公布第4季財報，儘管營收表現略優於市場預期，但公司同步上修資本支出指引，預期整體投資規模上看2...

台積電ADR上漲1.53% 較台北交易溢價18.68%

台積電ADR周四（5日）止跌回升，上漲1.53%，收在330.73美元，較台北交易溢價18.68%。費城半導體指數同日則...

亞馬遜看好AI今年資本支出預計增逾50% 股價重挫

亞馬遜公司（Amazon.com）今天預測，今年資本支出將大增超過50%，與其他科技巨擘一樣，在競相建設人工智慧（AI）...

鉅額AI投資美科技股受壓 比特幣跌破6萬3000美元

投資人連續3日對科技股趨向保守，美股3大指數今天同步下滑，那斯達克指數第3日走低，下跌1.59%，記憶體業者高通大跌8....

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。