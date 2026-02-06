僅1/3國簽署軍事AI宣言 美中兩大國不予背書
約1/3參加軍事人工智慧（AI）峰會的國家，今天同意簽署一項宣言，針對AI技術在戰爭中部署的規範，但中國和美國這兩大軍事強權選擇不加入。
路透社報導，多名與會人士與代表指出，由於美國與歐洲盟友間的關係緊張，加上未來數月乃至數年跨大西洋關係的不確定性，使部分國家對簽署聯合協議態度猶豫。
這項承諾凸顯部分政府日益增長的擔憂，AI技術突飛猛進，法規可能跟不上軍事應用的腳步，進而提高事故、誤判或意外升高衝突的風險。
荷蘭國防部長布雷克曼斯（Ruben Brekelmans）表示，各國政府正陷入「囚徒困境」，一方面想建立負責任的限制措施，另一方面又不希望在與對手競逐時自縛手腳。
他在接受路透社採訪時表示：「俄羅斯與中國的進展非常迅速，這使得推動AI發展更顯迫切。但看到進展如此迅速，也提高了推動負責任使用的急迫性，兩者相輔相成。」
在西班牙拉科魯尼亞（A Coruna）舉行的「負責任的人工智慧軍事用途峰會」（REAIM）上，85個與會國中僅35國簽署關於AI的20項原則承諾。
相關內容包括確認人類對AI武器的責任、鼓勵建立明確的指揮與控制鏈，並在「符合國家安全」的前提下，分享各國監管體制的資訊。
該文件也說明了風險評估的重要性，並要求對操作軍事AI設備的人員進行充分測試、訓練與教育。
在2023年與2024年分別於荷蘭海牙及韓國首爾舉行的前兩屆軍事AI峰會中，約有60國簽署不具法律約束力的溫和版「行動藍圖」；當時中國並未加入，但美國名列其中。
