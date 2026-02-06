AI再攻專業工作！Anthropic推金融研究新模型 軟體股續挫

Anthropic法律服務工具引發的軟體股大跌尚未平息，該公司周四又發布其最強人工智慧（AI）模型的新版本，主打金融研究應用。

該公司表示，這款名為Claude Opus 4.6的版本，能檢視企業數據、監管備案文件與市場資訊，並生成詳盡的金融分析報告。這類工作過去往往需要人工耗時數日才能完成。此外，Opus 4.6也將強化多項辦公功能，包括製作電子表格、簡報，以及軟體開發。

消息發布後，金融服務相關公司股價應聲下挫。FactSet Research Systems的跌幅一度深達達10%，標普全球、穆迪與那斯達克股價同步大幅走低。

過去一年，Anthropic及其競爭對手OpenAI持續開發AI工具，試圖簡化金融服務、醫療健保等多個專業領域的工作流程，藉此吸引更多企業客戶，並為自身高昂估值提供支撐。目前，Anthropic正洽談新一輪融資，估值約3,500億美元；OpenAI正在進行的融資談判，對公司估值最高達到8,300億美元。

OpenAI也推出AI程式設計助理Codex的更新版本，進一步簡化程式碼撰寫與除錯流程，並可用於打造複雜的電玩與應用程式等軟體。該公司強調，產品功能已從單純寫程式，延伸至相關文件與簡報製作，例如協助製作投影片與分析用戶數據。

Anthropic擁有超過30萬家企業客戶，這些客戶運用其模型輔助多項工作，尤其在電腦程式設計領域。憑藉Claude Code，Anthropic已成為該市場的重要領導者。

近來，這種向程式設計以外領域的擴張，讓華爾街投資人感到不安。Anthropic日前低調推出的自動化法律服務工具，本周引發軟體股暴跌，投資人憂心部分軟體最終可能遭到取代。

Anthropic的Claude模型產品負責人指出，公司未來將聚焦強化在網路安全、生命科學、醫療健保與金融服務等領域的執行能力。他說：「這些都是我們將全力投入的方向。」