台積電ADR上漲1.53% 較台北交易溢價18.68%

《華爾街日報》1月31日發表重量級報導，輝達向OpenAI投資高達1000億美元的計畫「已經停滯，因為這家晶片巨頭內部一些人士對這筆交易表示懷疑」。儘管輝達執行長黃仁勳上周在台北向媒體表示，對OpenAI的1000億美元投資「從來不是個承諾」，但也等於間接證實了上述報導。簡單來說：輝達想讓全世界知道，它不會過度依賴OpenAI，也不想為OpenAI的過高估值埋單。

2026-02-06 06:00