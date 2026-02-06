台積電ADR上漲1.53% 較台北交易溢價18.68%
台積電ADR周四（5日）止跌回升，上漲1.53%，收在330.73美元，較台北交易溢價18.68%。費城半導體指數同日則是微跌0.06%。
周四美國股市三大指數下跌。道瓊工業指數下跌592.58點或1.20%，收在48,908.72點；標普500指數下跌84.32點或1.23%，收在6,798.40點；那斯達克指數下跌363.99點，或1.59%，收在22,540.59點。
台灣加權股價指數下跌488.54點，收在31,801.27點，台積電（2330）下跌20元或1.12%，收在1,765元。
個股, ADR代碼, ADR收盤（換算後）, 漲跌幅（%）, 台北上市股票收盤價, 溢價率（%）
台積電, TSM, 2,094.65, +1.53, 1,765.00, +18.68
聯電, UMC, 63.14, +0.20, 61.50, +2.67
日月光, ASX, 320.79, +6.69, 284.00, +12.95
中華電, CHT, 131.10, -0.89, 132.50, -1.06
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博報價
