日本眾院8日改選 川普高調力挺高市、喊話3月19日白宮見

身價數億人瑞和看護閃婚羅生門…律師列疑點：子女若有做1事 婚姻恐無效

今年最強寒流來了！專家指有4大主要特徵 最冷時段曝光

台積電ADR上漲1.53% 較台北交易溢價18.68%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
台積電ADR 5日止跌反彈1.53%。 路透
台積電ADR 5日止跌反彈1.53%。 路透

台積電ADR周四（5日）止跌回升，上漲1.53%，收在330.73美元，較台北交易溢價18.68%。費城半導體指數同日則是微跌0.06%。

周四美國股市三大指數下跌。道瓊工業指數下跌592.58點或1.20%，收在48,908.72點；標普500指數下跌84.32點或1.23%，收在6,798.40點；那斯達克指數下跌363.99點，或1.59%，收在22,540.59點。

台灣加權股價指數下跌488.54點，收在31,801.27點，台積電（2330）下跌20元或1.12%，收在1,765元。

個股, ADR代碼, ADR收盤（換算後）, 漲跌幅（%）, 台北上市股票收盤價, 溢價率（%）

台積電, TSM, 2,094.65, +1.53, 1,765.00, +18.68

聯電, UMC, 63.14, +0.20, 61.50, +2.67

日月光, ASX, 320.79, +6.69, 284.00, +12.95

中華電, CHT, 131.10, -0.89, 132.50, -1.06

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博報價

指數 台積電 半導體
