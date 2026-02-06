快訊

亞馬遜看好AI今年資本支出預計增逾50% 股價重挫

中央社／ 紐約5日綜合外電報導
亞馬遜。 路透
遜公司（Amazon.com）今天預測，今年資本支出將大增超過50%，與其他科技巨擘一樣，在競相建設人工智慧（AI）基礎設施過程中，持續增加支出。

這顯示科技公司短期內不太可能放慢大手筆投入AI的腳步。市場對此反應劇烈，亞馬遜盤後交易股價一度下跌達11%，最後跌幅收斂至7%左右。

亞馬遜表示，預計2026年資本支出約為2000億美元，較2025年約1310億美元大幅增加。

亞馬遜預測，第一季營利介於165億至215億美元之間，低於分析師預估的220.4億美元。

科技巨擘正大舉投入資金購買處理器、建設資料中心及網路設備，加速打造AI基礎設施。亞馬遜、微軟（Microsoft）、Alphabet旗下的谷歌（Google）及Meta等四大雲端服商今年合併支出預計將超過5000億美元。

Google預估今年資本支出達1750億至1850億美元，這項數據因公司雲端業務收入成長亮眼而獲得投資人認可；Meta計劃資本支出將落在1150億至1350億美元之間，也同樣受到投資人肯定。

不過，微軟上週因雲端業務成長僅勉強超越市場預期，引發投資人賣壓打擊。

對全球最大的雲端服務供應商亞馬遜而言，企業客戶對AI基礎設施與核心數位轉型工作負載的需求依然強勁，然而整體產業的產能限制，使其難以完全滿足需求。

亞馬遜第四季擴大投資並推出名為Rainier的AI基礎設施計畫，上線近50萬顆自研的Trainium2晶片，主要供應AI聊天機器人Claude的開發商Anthropic使用。

雲端平台Amazon Web Services（AWS）雖僅占亞馬遜整體營收15%至20%，卻貢獻超過60%的營利。

亞馬遜同時也持續投資電商業務，透過擴展至美國偏遠地區、強化配送能力及加深對生鮮食品的布局，以吸引更多顧客。

基礎設施 投資人
