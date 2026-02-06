美股續挫 道瓊跌近600點、台積電ADR逆勢收漲1.53%

快訊

中央社／ 紐約5日綜合外電報導
美股。路透

華爾街股市主要指數今天再度走低，道瓊終場下跌近600點，主因投資人態度轉趨保守，使得熱門的科技股與比特幣回檔。

台積電ADR（TSM）逆勢走高，收在330.73美元，上漲4.99美元、漲幅1.53%，在大盤偏弱下表現相對抗跌。

道瓊工業指數下挫592.58點或1.20%，收報48908.72點。

標普500指數挫跌84.32點或1.23%，收在6798.40點。

那斯達克綜合指數下挫363.99點或1.59%，收22540.59點。

費城半導體指數下跌4.52點或0.06%，收7614.64點。

又鷹又鴿！華許掌聯準會 政策更難猜

美國總統川普上月提名聯準會前理事凱文・華許（Kevin Warsh）出任聯準會主席，不過，川普四日又說，如果華許曾經表達...

比特幣跌破7萬美元 黃金、白銀也再現跌勢

比特幣延續1月中旬以來的跌勢，5日一度跌破7萬美元大關，等於美國總統川普2024年底當選以來的全部漲幅全數吐回；分析師形...

人物側寫／岳父是共和黨金主、雅詩蘭黛老闆 華許靠超強人脈打動川普

美國總統川普上月提名美國聯準會前理事華許擔任聯準會第十七任主席。華許是著名的通膨鷹派，而川普一直希望更鴿派的聯準會主席，...

iPhone大敵要來了？路透：星鏈打算推出手機 馬斯克親曝有多不一樣

美國億萬富豪馬斯克執掌的SpaceX公司，打算擴展旗下低軌衛星網路事業星鏈（Starlink）的業務版圖，據悉將推出星鏈...

亞馬遜看好AI今年資本支出預計增逾50% 股價重挫

亞馬遜公司（Amazon.com）今天預測，今年資本支出將大增超過50%，與其他科技巨擘一樣，在競相建設人工智慧（AI）...

鉅額AI投資美科技股受壓 比特幣跌破6萬3000美元

投資人連續3日對科技股趨向保守，美股3大指數今天同步下滑，那斯達克指數第3日走低，下跌1.59%，記憶體業者高通大跌8....

