美股續挫 道瓊跌近600點、台積電ADR逆勢收漲1.53%
華爾街股市主要指數今天再度走低，道瓊終場下跌近600點，主因投資人態度轉趨保守，使得熱門的科技股與比特幣回檔。
台積電ADR（TSM）逆勢走高，收在330.73美元，上漲4.99美元、漲幅1.53%，在大盤偏弱下表現相對抗跌。
道瓊工業指數下挫592.58點或1.20%，收報48908.72點。
標普500指數挫跌84.32點或1.23%，收在6798.40點。
那斯達克綜合指數下挫363.99點或1.59%，收22540.59點。
費城半導體指數下跌4.52點或0.06%，收7614.64點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言