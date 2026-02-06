華許遇上善變川普 蜜月期備受關注

美國總統川普提名聯準會前理事華許接任聯準會主席，這項人事案不僅牽動未來貨幣政策走向，也讓人聯想到川普第一任期內，與現任主席鮑爾從信賴走向對立的經驗，以川普善變的性格，華許是否能有更長的「蜜月期」也讓外界關注。

鮑爾在川普第一任期獲提名，二○一八年上任初期，雙方關係一度和諧。不過隨著美國進入升息循環，川普多次公開批評鮑爾不願降息，指責聯準會政策拖累經濟與市場表現。雙方關係因此急速惡化，川普甚至多次在公開場合點名攻擊鮑爾，去年底更以司法手段壓迫鮑爾，雙方形同決裂。

外銀指出，若華許上任後優先推動縮表，引發川普最在乎的股市動盪，雙方的「蜜月期」可能會快速結束，華許也將承受來自白宮的政治壓力。

回顧川普任內經驗，市場認為，川普與官員的蜜月期往往不長，包括鮑爾，或是首任國務卿、埃克森美孚石油公司董事長提勒森，只要政策方向出現分歧，衝突便可能浮上檯面。華許能否避免重演對立，仍有待時間與政策實際操作驗證。