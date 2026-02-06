聽新聞
0:00 / 0:00

華許遇上善變川普 蜜月期備受關注

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

美國總統川普提名聯準會前理事華許接任聯準會主席，這項人事案不僅牽動未來貨幣政策走向，也讓人聯想到川普第一任期內，與現任主席鮑爾從信賴走向對立的經驗，以川普善變的性格，華許是否能有更長的「蜜月期」也讓外界關注。

鮑爾在川普第一任期獲提名，二○一八年上任初期，雙方關係一度和諧。不過隨著美國進入升息循環，川普多次公開批評鮑爾不願降息，指責聯準會政策拖累經濟與市場表現。雙方關係因此急速惡化，川普甚至多次在公開場合點名攻擊鮑爾，去年底更以司法手段壓迫鮑爾，雙方形同決裂。

外銀指出，若華許上任後優先推動縮表，引發川普最在乎的股市動盪，雙方的「蜜月期」可能會快速結束，華許也將承受來自白宮的政治壓力。

回顧川普任內經驗，市場認為，川普與官員的蜜月期往往不長，包括鮑爾，或是首任國務卿、埃克森美孚石油公司董事長提勒森，只要政策方向出現分歧，衝突便可能浮上檯面。華許能否避免重演對立，仍有待時間與政策實際操作驗證。

華許 鮑爾 川普 聯準會 升息 白宮
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

華許引加密貨幣拋售潮？比特幣逼近70000美元關卡 今年以來跌幅近20%

大陸官媒強調川習通話談台灣 專家：為4月討論鋪墊

習近平通話川普點對台軍售 馬文君：我方不應被任一方牽著走

比特幣跌穿7.1萬美元！監管鬆綁卡關 川普勝選後漲幅全歸零

相關新聞

幣圈極度恐懼！比特幣跌破7萬美元「寫15個月來新低」…恐持續下探

避險情緒吞沒全球市場，比特幣5日摜破7萬美元，寫15個月來新低。部分市場觀察家指出，7萬美元是需要注意的關卡，倘若跌破，...

iPhone大敵要來了？路透：星鏈打算推出手機 馬斯克親曝有多不一樣

美國億萬富豪馬斯克執掌的SpaceX公司，打算擴展旗下低軌衛星網路事業星鏈（Starlink）的業務版圖，據悉將推出星鏈...

下一場金融風暴正在路上？避險基金玩太大 讓全球債市拉警報

金融穩定委員會（FSB）警告，避險基金大量買進全球政府公債的金額達到創紀錄的2.7兆美元左右，可能增加全球債券市場的風險...

打破歷年紀錄！SK海力士砸錢留才 員工分紅「高達本薪2,964%」

人工智慧（AI）熱潮，帶旺記憶體需求，SK海力士獲利大增下，據傳今年的員工分紅高達本薪的2,964%，金額打破歷來紀錄，...

市場波動未必全因華許！美元轉強 日圓也有助攻

美國總統川普提名華許擔任聯準會新任主席，引發全球金融市場大幅震盪，尤其美元走強、美債殖利率上升、美股漲跌震盪幅度放大，金...

華許遇上善變川普 蜜月期備受關注

美國總統川普提名聯準會前理事華許接任聯準會主席，這項人事案不僅牽動未來貨幣政策走向，也讓人聯想到川普第一任期內，與現任主...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。