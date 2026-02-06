人物側寫／岳父是共和黨金主、雅詩蘭黛老闆 華許靠超強人脈打動川普

美國總統川普上月提名美國聯準會前理事華許擔任聯準會第十七任主席。華許是著名的通膨鷹派，而川普一直希望更鴿派的聯準會主席，華許為何能打動川普？其實看他的背景，不會太意外。

目前擔任美國智庫胡佛研究所經濟訪問學人的華許，儘管貨幣政策與川普分歧，岳父勞爾德是川普大學同窗也是共和黨金主，加上其華爾街人脈，從而擊敗白宮國家經濟會議主席哈塞特獲得川普提名。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）日前報導，華許二○○二年第一份公職，是提供當時的小布希政府金融市場與其他經濟議題之建議，協助白宮與金融監理機構協調政策。二○○六年出任聯準會理事，卅五歲就成為有史以來最年輕理事，最終因反對聯準會量化寬鬆政策而於二○一一年辭職。

華許之後在胡佛研究所擔任訪問學人。華爾街日報報導，川普贏得前年大選後不久，華許就前往海湖莊園爭取財政部長一職。據華許事後向同事回憶，川普對他說：「你是我的聯準會主席。」

但華爾街日報說，直到正式提名前，華許的對手還有哈塞特。直到去年十一月底，身為川普最信賴的經濟顧問的哈塞特都還認為自己勝券在握。一名資深官員去年十二月還說華許過於企求該職位，讓他已出局。

華許數十年來建構的龐大人脈網路讓他出線。摩根大通集團執行長戴蒙去年十二月在紐約的一場私人會議說，華許將是出色的主席。知名避險基金經理人，也是現任財長貝森特導師的朱肯米勒也向華爾街友人說，希望華許成為下一任主席。

知情人士說，華爾街人士致電政府官員力挺華許，並稱哈塞特與川普關係過密，無法以獨立聯準會主席的身分在債券市場取得公信力。

華爾街日報指出，川普曾在度假時跟身旁的人說自己被華許的才華與英俊外貌打動。這和二○一七年不同，當時他向助手說華許看來太年輕，所以選年長十七歲，滿頭白髮的鮑爾。

財富雜誌報導，華許經歷符合川普期望，岳父勞爾德是化妝品雅詩蘭黛的掌門人，是共和黨金主也是川普沃頓商學院的同窗，還是刺激川普對格陵蘭興趣的幕後推手，並持續提供川普建議，讓華許與川普建立淵源。