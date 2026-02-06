美伊談判 油價重摔2%

國際油價5日盤中重挫逾2%，因美國與伊朗6日將在阿曼舉行會談，降低了供應受擾憂慮。先前一度傳出，美國與伊朗6日的會談可能破局，帶動國際油價4日大漲，但之後雙方官員都表示，儘管對若干議題仍有歧見，會談將如期進行。

消息一出，布蘭特原油期貨5日一度重挫2.8%，報每桶67.52美元，西德州中級原油一度跌2.9%，至每桶64.67美元。兩大原油指標先前均已連漲兩天。美元5日上揚，國際金銀價格則被沉重賣壓籠罩，顯示在廣泛金屬行情下跌的拖累下，油價也承受壓力。

在美國與伊朗的談判已安排6日舉行之際，美軍仍持續在中東集結，美國總統川普則向伊朗領導高層發出新警告，直言伊朗最高領袖哈米尼「應該非常擔心」。

川普4日對美國國家廣播公司（NBC）說，伊朗「正與我們談判」。

兩位美國官員向Axios新聞網說，多位中東國家領袖緊急遊說川普政府，籲請美方切勿取消與伊方的會談，才讓談判計畫重回軌道。

美國官員表示，考量伊朗近日行為，及先前談判缺乏突破，美方仍對是否達成協議持懷疑態度。另一名美方官員說：「我們對伊朗人並不天真。如果真的有一場值得進行的實質對話，我們會對話，但我們不會浪費時間。」